Белорусы завоевали 12 медалей на открытом чемпионате России по парашютному спорту
Автор:Редакция news.by
Национальная команда Беларуси завоевала 12 наград на открытом чемпионате России по парашютному спорту.
Большой вклад в белорусскую копилку внес лидер сборной Олег Фомин, который, помимо групповых упражнений, завоевал золото в индивидуальных - точности приземления и двоеборье.
За плечами опытного спортсмена уже 16 тыс. прыжков. С высоты птичьего полета он видел многие страны.
Всего чемпионат России по парашютному спорту собрал 14 мужских и 7 женских коллективов.
Фото beldosaaf.by