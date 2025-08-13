Белорусы завоевали 12 медалей на открытом чемпионате России по парашютному спорту

Национальная команда Беларуси завоевала 12 наград на открытом чемпионате России по парашютному спорту.

Большой вклад в белорусскую копилку внес лидер сборной Олег Фомин, который, помимо групповых упражнений, завоевал золото в индивидуальных - точности приземления и двоеборье.

За плечами опытного спортсмена уже 16 тыс. прыжков. С высоты птичьего полета он видел многие страны.

Всего чемпионат России по парашютному спорту собрал 14 мужских и 7 женских коллективов.