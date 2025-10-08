Белорусы завоевали 122 медали на III Играх стран СНГ в Азербайджане. Наши атлеты стали призерами во всех видах спорта, в которых участвовали.

В активе 32 золотые, 38 серебряных и 52 бронзовые награды. Наибольший улов - 35 медалей - у пловцов. Чаще других на первую ступеньку пьедестала почета поднимались гребцы на байдарках и каноэ - 11 раз.