3.64 BYN
3.05 BYN
3.61 BYN
Более 120 игроков из 15 стран. В Беларуси стартовал международный турнир "Шахматы для мира"
Автор:Редакция news.by
19 сентября в Минске стартовал турнир "Шахматы для мира", участниками которого стали более 120 игроков из порядка 15 стран.
Мероприятие организовано в преддверии Международного дня мира и 80-летия представительства ООН в Беларуси.
На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали глава МИД Беларуси Максим Рыженков, представители Минспорта, дипкорпуса и ООН.