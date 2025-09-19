Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Более 120 игроков из 15 стран. В Беларуси стартовал международный турнир "Шахматы для мира"

19 сентября в Минске стартовал турнир "Шахматы для мира", участниками которого стали более 120 игроков из порядка 15 стран.

Мероприятие организовано в преддверии Международного дня мира и 80-летия представительства ООН в Беларуси.

На торжественной церемонии открытия турнира присутствовали глава МИД Беларуси Максим Рыженков, представители Минспорта, дипкорпуса и ООН.


