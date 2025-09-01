Болельщики в ожидании Кубка Содружества по биатлону

В календари белорусских болельщиков возвращается один из самых популярных зимних видов спорта - биатлон. Этот сезон носит олимпийский статус, но пока все внимание к международному Кубку Содружества.

В Раубичах иногда кажется, что жизнь замирает. Основной состав сборной Беларуси по биатлону уже не один сезон и даже не один олимпийский цикл трудится в Раубичах. Здесь все под рукой, и лучше условия придумать невозможно.

Антон Смольский входит в сезон Кубка Содружества как действующий победитель. Но в нашей команде мы вправе рассчитывать на новые имена, особенно в женской сборной. Там на подходе за Динарой Смольской и Анной Солой классное поколение: Елена Кулак, Алина Зайцева, Анна Макарская и другие. Параллельно и в Раубичах, и в горах вкалывала и наша мужская команда. Ее желание и мастерство на высшем уровне.

Раубичи - это кластер биатлона мирового уровня, но наши уже побывали в горах в Сочи. И готовы.

Первый этап Кубка Содружества будет экзотическим, ведь он пройдет в Сочи на черноморском побережье. Лыжно-биатлонный комплекс "Лаура" был построен специально к зимней Олимпиаде-2014, которая стала исторической для белорусского спорта. Дарья Домрачева там становилась трехкратной олимпийской чемпионкой. Наша команда уже в Сочи и знакомится с местными красотами.

Этап Кубка Содружества состоится, что называется, при любой погоде, как и во второй половине сентября чемпионат Беларуси по летнему биатлону в Раубичах.

А вот дальше сценариев развития событий два: либо это будет белорусско-российский главный старт сезона (и тоже в Сочи), либо Олимпиада в Италии. Но в обоих случаях кульминация в феврале.

"Спорт - это украшение любой державы", - заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов.