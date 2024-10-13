Буря эмоций и верные болельщики - как белорусская сборная боролась за путевку на мундиаль

В октябре мы с оптимизмом читали новость о том, что FIFA предложит Международному олимпийскому комитету включить пляжный футбол в список видов спорта, представленных на летних Играх.

А на неделе с замиранием сердца следили за событиями в испанском Кадисе. Там проходила Европейская квалификация на чемпионат мира. Итог один - нацкоманда выступит на четвертом мундиале кряду.

Когда-то в прошлом Кадис называли "краем всего света". Здесь лабиринты узких улочек наполнены запахами паэльи, звуками фламенко и трехтысячелетней историей. Перед вами один из старейших городов Европы. Он видал многое: взлеты и падения; войны и возрождения. Отсюда когда-то стартовал корабль Колумба в Америку. Уникальное наследие, изящная архитектура сейчас манят туристов наравне с Атлантическим океаном и Средиземным морем. Вода омывает полуостров с трех сторон. И впервые Кадису, с этими шикарными песчаными пляжами, было доверено право проведения крупного турнира по бич-соккеру Европейской квалификации на мундиаль.

Дмитрий Рубненко, старший тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Потрясающая атмосфера, болельщикам очень нравилось, и комфортно было играть".

Стадион, на котором 21 сборная разыграли четыре путевки на чемпионат мира, появился в Кадисе всего три недели назад. Эту мобильную арену привезли из Назаре.

Джозеф Понсет, представитель Всемирной организации пляжного футбола:

"Здесь хорошее качество песка, нам нужно было привезти только конструкцию самих трибун по периметру. Шесть грузовых машин приехали в Испанию из Португалии. Пять строителей стадиона приехали сюда из Португалии для работы, также один технический специалист из Германии. Плюс еще помогали 10 местных в возведении этой конструкции".

Вообще вся квалификация длилась 10 дней. И если первый групповой этап прошел при отличной погоде (а этот спорт все-таки про летний вайб: музыку и солнце), то вторую стадию сопровождали дожди. Из-за шторма накануне организаторам пришлось экстренно менять расписание. Потому некоторые матчи (в том числе один белорусский поединок) в это воскресенье не состоялись. Наши пляжники к вызовам, которые преподнесла небесная канцелярия в Испании, отнеслись философски.

Игорь Бриштель, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"В Беларуси и России мы часто играем в дождь, поэтому ничего страшного".

Олег Гапон, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"В каких условиях будем играть матч, все равно. У нас только одна цель - выходить, побеждать, доказывать и выходить на ЧМ".

И отрадно было замечать на протяжении всей Евроквалификации среди болельщиков - земляков. Съемочная группа "Главного эфира" повстречала семьи, которые следуют за сборной по международным турнирам вот уже десять лет. Именно столько суперактивно развивается пляжный футбол в стране.

Белорусы прошли большой путь становления в пляжном футболе. Начиналось все около двадцати лет назад на Минском море на пляже номер пять. Но сейчас эта сборная в стране - одна из самых успешных среди игровых видов спорта за последние годы. Регулярно с международных турниров парни привозят медали. Это отражается и в мировом рейтинге: наша дружина шестая, а всего в табеле порядка 90 команд.

Жоан Куско, глава Всемирной организации пляжного футбола:

"Мы знаем, что Белорусская федерация пляжного футбола очень профессиональна и активна. И результаты мы видим здесь прямо сейчас: команда выступает замечательно. Вы открываете новые таланты, новых игроков. Поэтому мы, как Всемирная организация пляжного футбола, на 100 % уверены, что работа ведется правильно по развитию вида спорта".

Никита Чайковский, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Нет одного компонента, который дает результат. Наверное, все в совокупности. Тренеры, игроки, руководство. Министерство спорта. Для нас создали хорошие условия. Мы постоянно тренируемся, постоянно находимся в боевой готовности. Участвуем в международных турнирах и показываем результат. Хотелось бы, чтобы были домашние этапы, чтобы болельщики пришли на национальный стадион и смогли ощутить всю красоту белорусской сборной по пляжному футболу".

Таким образом, на турнире белорусы не оставили шансов сборным Бельгии, Молдовы и Швейцарии. Раунд 1/8 финала дружина прошла без борьбы, так как команда Литвы отказалась играть, вследствие чего ей засчитали техническое поражение. Ребята допустили лишь одну осечку с итальянцами. А накануне достигли важнейшей победы над датчанами, которая и принесла заветную путевку на чемпионат мира.

Николас Альварадо, главный тренер сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Я просто счастлив. Вновь чемпионат мира, четвертый для страны и четвертый подряд. Это невероятно круто, это невероятно важно. Заслужили эту победу и заслужили эту путевку на мундиаль".

Чемпионат мира, где всего выступят только 16 команд, пройдет в начале мая грядущего года в Виктории, столице Сейшельских островов.

Сезон в пляжном футболе официально завершен. И для нашей команды он был неплохим. Вначале сборная стала четвертой на мундиале этого года в Объединенных Арабских Эмиратах. Следом случились бронзовые медали на Евролиге (а это аналог чемпионата Европы). И вот сейчас произошла четвертая по счету квалификация на мировое первенство. Как аппетит, который приходит во время еды, растут и амбиции. Футболисты поделились своими мечтами.

Анатолий Рябко, игрок сборной Беларуси по пляжному футболу:

"Хотим выступить на чемпионате мира круче, чем мы выступили на чемпионате мира в Дубае. Футбол. Все может быть. Но цель у нас только одна - на грудь надеть медаль. А еще лучше, если наденем золотую".