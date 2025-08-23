3.70 BYN
Чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ: 24 августа белорусы выступят в восьми финалах
Завершается чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ. В Милане в воскресенье, 24 августа, разыграют 10 комплектов наград. Восемь финалов будут особенно интересны белорусам. Их ожидают 4 командные гонки, а также 4 индивидуальных заезда. И самые большие дистанции - 5 км - будут с перебежками. Так организаторы хотят добавить зрелищности.
В эксклюзивном интервью "Первому информационному" в стане белорусской сборной рассказали о готовности к заключительному рывку на планетарном форуме.
Константин Щербак, старший тренер мужской сборной Беларуси по гребле на каноэ: "Каждый день приносит волнение и нервозность. На "пятерке" есть один нюанс - перебежка, которая значительно усложняет дистанцию. Но будем надеяться, что наши ребята справятся. И женские, и мужские двойки настроены решительно, все хотят бороться и показать лучший результат".
У белорусов пока три награды. В пятницу, 22 августа, женская байдарка-четверка завоевала бронзу. Днем позже Юлия Трушкина и Инна Неделькина стали вторыми в финале суперкороткого спринта (200 м) в каноэ-двойке. Также на третью ступеньку пьедестала почета поднялась четверка каноистов в составе Ильи и Данилы Верещако, Станислава Савельева и Владислава Полешко.