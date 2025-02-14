3.54 BYN
3.26 BYN
3.41 BYN
Динара Смольская об отношениях с мужем: Хочется, чтобы болельщики тоже видели его таким
Антон и Динара Смольские известны как пара уже около 5 лет. Белорусская биатлонистка рассказала об особенностях их отношений в "Актуальном интервью".
"Я бы не сказала, что у нас все идеально, но нас это устраивает, - обозначила олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Динара Смольская. - Даже все неурядицы, вопросы мы решаем вместе. И я рада, что у нас это получается без каких-то срывов, потому что это все потом влияет на тренировки, на настроение".
Проводя время друг с другом, мы чувствуем, что, наверное, это то, к чему мы шли и чего хотели добиться.
Биатлонистка также рассказала о том, как ее муж показывает себя настоящего в отношениях.
Когда Антон Смольский был скрытным для общей публики, Динара относилась к этому спокойно. "Мне было даже приятно, что таким он раскрывался только со мной. Но сейчас мне хочется, чтобы и зрители, и болельщики тоже видели его таким. Не только то, что он думает постоянно о спорте, хоть это тоже имеет место. Он постоянно думает о том, как стать лучше", - отметила олимпийская чемпионка.
"Мы не забываем про то, что мы пара, что мы спортивная пара, и этому очень много уделяем времени, - поделилась Динара Смольская. - Мне кажется, у нас это сбалансированно получается. И я раньше думала, что невозможно все так соединить. Многие сильно удивляются, как мы все успеваем".