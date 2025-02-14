Динара Смольская об отношениях с мужем: Хочется, чтобы болельщики тоже видели его таким

Фото: НОК Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6654cad-8a19-4924-b0bc-4c10329f7bd4/conversions/831cab57-30f4-41bf-bd35-5a33ed5ec689-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6654cad-8a19-4924-b0bc-4c10329f7bd4/conversions/831cab57-30f4-41bf-bd35-5a33ed5ec689-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6654cad-8a19-4924-b0bc-4c10329f7bd4/conversions/831cab57-30f4-41bf-bd35-5a33ed5ec689-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f6654cad-8a19-4924-b0bc-4c10329f7bd4/conversions/831cab57-30f4-41bf-bd35-5a33ed5ec689-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: НОК Беларуси

Антон и Динара Смольские известны как пара уже около 5 лет. Белорусская биатлонистка рассказала об особенностях их отношений в "Актуальном интервью".

"Я бы не сказала, что у нас все идеально, но нас это устраивает, - обозначила олимпийская чемпионка-2018 по биатлону Динара Смольская. - Даже все неурядицы, вопросы мы решаем вместе. И я рада, что у нас это получается без каких-то срывов, потому что это все потом влияет на тренировки, на настроение".

Проводя время друг с другом, мы чувствуем, что, наверное, это то, к чему мы шли и чего хотели добиться. Динара Смольская

Биатлонистка также рассказала о том, как ее муж показывает себя настоящего в отношениях.

Когда Антон Смольский был скрытным для общей публики, Динара относилась к этому спокойно. "Мне было даже приятно, что таким он раскрывался только со мной. Но сейчас мне хочется, чтобы и зрители, и болельщики тоже видели его таким. Не только то, что он думает постоянно о спорте, хоть это тоже имеет место. Он постоянно думает о том, как стать лучше", - отметила олимпийская чемпионка.