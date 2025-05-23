Драконы на Свислочи. Гонки на драгонботах впервые стартовали в Минске

Настоящая фантастика в центре Минска. У минского Дворца спорта в самом разгаре гонки на каноэ с головой и хвостом дракона. Зрелище завораживает. Во-первых, это лодки-драконы. Во-вторых, спортсмены гребут синхронно. Конечно, не без помощи барабанщика, который и задает ритм, но смотрится это все эпично.

Еще до старта гонок на драконах мы пообщались с олимпийским чемпионом по гребле на каноэ-двойке Александром Богдановичем о том, насколько соревнования на драгонботах отличаются от стандартных каноэ.

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"Отличия гребли на каноэ и гребли на драгонботах очень весомые. Гребли на каноэ нужно учиться несколько лет, чтобы получилось хоть что-то. Здесь, на драгонботах, любой желающий может принять участие, он сможет тренироваться и ехать на этой лодке с первого дня. Поэтому в этом есть отличия. Но разница в том, что это командные гребли, где совмещаются и командирские качества, и навыки рулевого", - пояснил Александр Богданович.

Если говорить об истории этого вида спорта, то она началась 2000 лет назад в Китае. Тогда считалось, что победа на лодке-драконе принесет большой урожай риса, к тому же символизирует победу над темными силами.

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"Команда не волнуется, команда готова побеждать. Конечно же, это сплоченность коллектива и единый дух. Мы заряжены на победу, мы заберем эти соревнования", - рассказал участник соревнований.

"Если у кого-то что-то не получается, мы, естественно, подставляем свое братское плечо, так сказать. Мы как одна команда. По поводу тактики ничего не скажу. Это тайна", - не стал раскрывать секреты тактики один из участников.