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Драконы на Свислочи. Гонки на драгонботах впервые стартовали в Минске
Настоящая фантастика в центре Минска. У минского Дворца спорта в самом разгаре гонки на каноэ с головой и хвостом дракона. Зрелище завораживает. Во-первых, это лодки-драконы. Во-вторых, спортсмены гребут синхронно. Конечно, не без помощи барабанщика, который и задает ритм, но смотрится это все эпично.
Еще до старта гонок на драконах мы пообщались с олимпийским чемпионом по гребле на каноэ-двойке Александром Богдановичем о том, насколько соревнования на драгонботах отличаются от стандартных каноэ.
"Отличия гребли на каноэ и гребли на драгонботах очень весомые. Гребли на каноэ нужно учиться несколько лет, чтобы получилось хоть что-то. Здесь, на драгонботах, любой желающий может принять участие, он сможет тренироваться и ехать на этой лодке с первого дня. Поэтому в этом есть отличия. Но разница в том, что это командные гребли, где совмещаются и командирские качества, и навыки рулевого", - пояснил Александр Богданович.
Если говорить об истории этого вида спорта, то она началась 2000 лет назад в Китае. Тогда считалось, что победа на лодке-драконе принесет большой урожай риса, к тому же символизирует победу над темными силами.
"Команда не волнуется, команда готова побеждать. Конечно же, это сплоченность коллектива и единый дух. Мы заряжены на победу, мы заберем эти соревнования", - рассказал участник соревнований.
"Если у кого-то что-то не получается, мы, естественно, подставляем свое братское плечо, так сказать. Мы как одна команда. По поводу тактики ничего не скажу. Это тайна", - не стал раскрывать секреты тактики один из участников.
Пока проходят предварительные заезды. Финалы запланированы на 17:00. Приходите к реке Свислочь, чтобы увидеть это зрелище вживую.