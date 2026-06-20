Фестиваль экстремальных видов спорта "Extreme прорыв" прошел в 6-й раз

Городской поселок Ушачи в Витебской области стал столицей драйва и скорости. Фестиваль "Extreme прорыв" проходит здесь уже в 6-й раз. Это уникальная возможность познакомиться с авто- или мотоспортом, таких технических дисциплин было около 10. Здесь техника работает наравне с человеком. А вот в силовом многоборье все зависит от подготовки атлета. В Ушачи приехали богатыри из Беларуси и России (подробности в видео).