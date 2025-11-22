Финалы турнира памяти олимпийского чемпиона Олега Караваева состоятся 22 ноября

Уже 22 ноября в минском Дворце спорта завершится одно из самых заметных событий года по греко-римской борьбе - международный турнир памяти великого борца, олимпийского чемпиона Рима 1960 года Олега Караваева.

Для каждого представителя классической борьбы выступить на ковре Дворца спорта - важная биографическая спортивная история, а побороться за награду - большое счастье.

Накануне турнир открыли официально, а на ковер в его рамках вышли представители греко-римской борьбы из 5 стран - Беларуси, России, Узбекистана, Греции и Армении. В течение двух дней спортсмены разыгрывали медали в 10 весовых категориях. Национальная команда Беларуси заявила 27 борцов.

Алим Селимов, председатель Белорусской федерации борьбы:

"Значимость турнира со спортивной стороны очень велика. Касательно развития и популяризации борьбы, таких турниров у нас в стране немного".