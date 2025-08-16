Футбол, дартс, волейбол и стрельба. Журналисты Беларуси померяются силами на спартакиаде в Стайках

Быстрые, умные, сильные. Уже традиционно Республиканская спартакиада объединяет работников СМИ в едином желании помериться силами друг с другом и увидеть коллег в неформальной обстановке. И пройти мимо такого эмоционального события невозможно.



В Стайках собрались около полутысячи журналистов со всех регионов Беларуси, которые готовы состязаться в различных видах спорта: от дартса и футбола до волейбола и стрельбы.