Футбол, дартс, волейбол и стрельба. Журналисты Беларуси померяются силами на спартакиаде в Стайках
Автор:Редакция news.by
Быстрые, умные, сильные. Уже традиционно Республиканская спартакиада объединяет работников СМИ в едином желании помериться силами друг с другом и увидеть коллег в неформальной обстановке. И пройти мимо такого эмоционального события невозможно.
В Стайках собрались около полутысячи журналистов со всех регионов Беларуси, которые готовы состязаться в различных видах спорта: от дартса и футбола до волейбола и стрельбы.
На данный момент уже состоялась торжественная церемония открытия Спартакиады с участием команды Белтелерадиокомпании. Будем следить за спортивными баталиями и, конечно, желаем нашей команде ярких побед.