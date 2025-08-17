3.72 BYN
Футболистки "Динамо-БГУФК" завоевали свой 6-й трофей Кубка Беларуси
Автор:Редакция news.by
Футболистки "Динамо-БГУФК" в шестой раз в истории клуба подняли кубок Беларуси.
На стадионе в Барановичах девушки встретились со своими принципиальными соперницами - футболистками "Минска". Коллективы далеко не в первый раз сходятся именно в финальных противостояниях, заставляя игру искриться. Все голевые моменты пришлись на первую половину встречи. "Бело-синие" отличились дважды - по голу на свой счет записали Зарина Капустина и Анна Синявская. "Горожанки" же ответили единожды, стараниями Анастасии Шуппо. Итоговые цифры на табло - 2:1.
Еще раз отметим, для футболисток "Динамо-БГУФК" данный трофей стал шестым в коллекции. Больше Кубок Беларуси брали только "Минск" - 8 раз, и "Бобруйчанка", у которой было 10 победных финалов.