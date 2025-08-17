Футболистки "Динамо-БГУФК" завоевали свой 6-й трофей Кубка Беларуси

На стадионе в Барановичах девушки встретились со своими принципиальными соперницами - футболистками "Минска". Коллективы далеко не в первый раз сходятся именно в финальных противостояниях, заставляя игру искриться. Все голевые моменты пришлись на первую половину встречи. "Бело-синие" отличились дважды - по голу на свой счет записали Зарина Капустина и Анна Синявская. "Горожанки" же ответили единожды, стараниями Анастасии Шуппо. Итоговые цифры на табло - 2:1.