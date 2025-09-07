"Глобальное мероприятие" - участники Минского полумарафона готовятся к старту

Минский полумарафон громко открыл свой 10-й сезон. Национальный олимпийский стадион "Динамо" соберет 7 сентября около 25 тыс. профессионалов и любителей бега из 15 стран.

Корреспонденты "Первого информационного" также на старте, поэтому смогли собрать первые эмоции спортивного праздника.

На проспекте Независимости уже можно увидеть первых бегунов. Был дан старт забегу на дистанции 10,5 км, и уже на стартовой черте собираются спортсмены, кто решился пробежать полные 21 км. Стоит отметить, что у всех участников горят глаза.

"Отличное, бодрое настроение. Все супер, ведь это же глобальное мероприятие, в котором приятно поучаствовать", - поделился эмоциями один из участников полумарафона.

Финиш спортсменов в ядре олимпийского стадиона "Динамо" - любимая традиция всех участников. Минский полумарафон - это не только про бег. На данный момент у стадиона "Динамо" уже работают различные зоны активностей, где может принять участие каждый желающий.