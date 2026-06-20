Команда Белтелерадиокомпании победно стартовала в VIII республиканском турнире по торфяному футболу

Настоящий экстрим и игровой азарт - в Пуховичах состоялся 8-й республиканский турнир по торфяному футболу.

Команда Белтелерадиокомпании победно стартовала в групповом этапе и показала самоотверженную борьбу. Кроме того, этот вид футбола непростой - нужно сражаться не только с соперником, но и с непростым покрытием. За 8 лет проведения соревнований растет уровень инфраструктуры и зрительский интерес к игре.

В этом году за победу борются 27 команд: энергетики, представители цементной отрасли, Минского областного исполнительного комитета, СМИ, студенты БНТУ и команда из России.

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1f16d6c-f723-49dc-80e3-34dd13d65a4a/conversions/2904f04d-f718-4d9b-97db-4c2d84360b6a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1f16d6c-f723-49dc-80e3-34dd13d65a4a/conversions/2904f04d-f718-4d9b-97db-4c2d84360b6a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1f16d6c-f723-49dc-80e3-34dd13d65a4a/conversions/2904f04d-f718-4d9b-97db-4c2d84360b6a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a1f16d6c-f723-49dc-80e3-34dd13d65a4a/conversions/2904f04d-f718-4d9b-97db-4c2d84360b6a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:

"12 команд разыграли первый кубок. Спустя 2 года этот турнир переместился в Пуховичский район и получил новый импульс в своем развитии. Здесь появилась уникальная торфарена с шестью полями, со стационарными трибунами, а количество участников уже достигло 27. Причем турнир стал международным".

Пуховичский район с удовольствием принимает этот праздник спорта.