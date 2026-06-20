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Команда Белтелерадиокомпании победно стартовала в VIII республиканском турнире по торфяному футболу
Настоящий экстрим и игровой азарт - в Пуховичах состоялся 8-й республиканский турнир по торфяному футболу.
Команда Белтелерадиокомпании победно стартовала в групповом этапе и показала самоотверженную борьбу. Кроме того, этот вид футбола непростой - нужно сражаться не только с соперником, но и с непростым покрытием. За 8 лет проведения соревнований растет уровень инфраструктуры и зрительский интерес к игре.
В этом году за победу борются 27 команд: энергетики, представители цементной отрасли, Минского областного исполнительного комитета, СМИ, студенты БНТУ и команда из России.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома:
"12 команд разыграли первый кубок. Спустя 2 года этот турнир переместился в Пуховичский район и получил новый импульс в своем развитии. Здесь появилась уникальная торфарена с шестью полями, со стационарными трибунами, а количество участников уже достигло 27. Причем турнир стал международным".
Пуховичский район с удовольствием принимает этот праздник спорта.
Торфяной (болотный) футбол - одно из самых зрелищных спортивных мероприятий. Вместо травяного газона игра проходит на торфяных полях в экстремальных для игроков условиях. Как вид спорта он появился в Финляндии и приобрел международный статус в 2000 году. В 2016-м соревнования по торфяному футболу организовали в Беларуси, а с 2019-го они проводятся в стране ежегодно.