III Игры стран СНГ: белорусы выиграли 2 серебряные медали в греко-римской борьбе

Блестящие результаты в эти дни показывают белорусские спортсмены на III Играх стран СНГ. Копилку медалей серебром пополнили наши грации. За день до закрытия форума белорусские атлеты ведут отчаянную борьбу за вторую позицию в общекомандном зачете.

Главный конкурент - страна-хозяйка Азербайджан. И сейчас золотая медаль может кардинально изменить ситуацию.

Серебряным призером в категории до 51 кг стал Тимофей Семененко. Второе место в весе до 92 кг занял Константин Касьян.

Стоит отметить, что Тимофей Семененко сражался не только с соперником, но и находился под очень серьезным давлением домашних трибун оппонента. Но белорус свое дело делал с честью и заслуженно стал серебряным призером III Игр стран СНГ по греко-римской борьбе.

За день до официальной церемонии закрытия уже можно сделать выводы. Они, конечно, для действующего режима Международного олимпийского комитета не очень хорошие. Игры стран СНГ - это ответ на ту дискриминацию, которая лежит в умах нескольких чиновников на верхушке олимпа. А здесь открытость нам, журналистам, и спортсменам из Беларуси, исключительное уважение к нашей стране и ее международному авторитету. Здесь в каждой детали истинные олимпийские принципы, даже в каждой скульптуре, которые встречаются на спортивных объектах.

И обратите внимание, как 7 октября вновь высочайший уровень школы белорусской художественной гимнастики подтвердили наши грации, которые в командных видах показали себя всему миру.

А 8 октября состоится церемония закрытия, где мы вновь с гордостью увидим нашу белорусскую команду как одну из самых ярких и искренних, миролюбивых и отзывчивых, сильных и интеллектуальных команд из всех стран - участниц III Игр стран СНГ.