Хоккей. Чемпионат Беларуси: 7 октября ХК "Юность" сыграет со "Славутичем" из Смоленска
Автор:Редакция news.by
Борьба за пальму лидерства в чемпионате Беларуси по хоккею разгорается. На верхушке турнирной таблицы сразу несколько коллективов идут с равным количеством очков. Столичная "Юность" и "Динамо-Молодечно" за 11 игр набрали по 20 баллов.
7 октября одна из дружин может совершить роковую осечку - ХК "Юность" в 17:55 на родном льду сыграют со смоленским "Славутичем", который пока уверенно чувствует себя на седьмой позиции сводного табеля.
Гораздо позже, в 20:10, "молодечненцы" примут абсолютного аутсайдера первенства "Могилев", который добыл лишь одну "викторию" со старта сезона.
Оба поединка смотрите в прямом эфире на телеканале "Беларусь 5".