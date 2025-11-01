3.70 BYN
Команда Президента Беларуси с победы стартовала в новом сезоне РХЛ
Свершилось событие, которого ждали хоккеисты, болельщики и настоящие ценители мужской игры. 19-й республиканский чемпионат на призы Президентского спортивного клуба официально открыт.
В атмосфере спортивного праздника дружина главы государства в своем первом матче сумела сломить сопротивление команды Могилевской области. Несмотря на счет, игра получилась напряженной и невероятной по своему сценарию.
Сразу 12 шайб увидели болельщики, заполнившие до отказа минскую "Олимпик-Арену". В заключительной трети матча Николай Лукашенко забросил свою вторую шайбу, а вслед за ним окончательный результат 9:3 установил Олег Антоненко. Действующий чемпион Республиканской хоккейной лиги с победы начинает защиту титула.
"С ними всегда тяжело играть. Они показывают хороший хоккей", - рассказал о сопернике нападающий хоккейной команды Могилевской области Александр Матерухин.
Команда Президента Беларуси является многократным победителем турнира. Успех в прошлом сезоне стал 16-м для дружины.