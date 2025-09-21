Команды блогеров провели матч на Национальном футбольном стадионе

Национальный футбольный стадион в Минске, открытый в 2025 году, продолжает оставаться местом притяжения поклонников футбола. В субботу, 20 сентября, в белорусской столице гостили команды популярной на просторах СНГ Медиалиги, в которой, к слову, есть и белорусское представительство - команда DMedia.

Матч третьего тура Медиалиги собрал едва ли не полные трибуны. Встречались российские команды 2Drots и Lit Energy. Аудитория была в основном школьного возраста, но популярность запредельная, чему свидетельствуют рейтинги и на интернет-ресурсах, и количество тех, кто хотел сфотографироваться со своими кумирами либо просто увидеть их вживую.