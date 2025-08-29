Кубок Руслана Салея: "Юность" обыграла "Металлург" со счетом 3:1

Жаркий хоккей летом стал традицией для Беларуси. В августе все внимание приковано к Кубку Руслана Салея. 29 августа определился первый финалист турнира.

Столичная "Юность" вновь сыграет в решающем матче. На "Чижовка-Арене" хозяева обыграли "Металлург" со счетом 3:1. После двух периодов на табло горели равные цифры - 1:1, но победный бросок Сергея Кучкина решил исход встречи. Благодарим "сталеваров" за достойную игру.

Эмоции на арене зашкаливали, хочется еще раз выразить уважение болельщикам "сталеваров". Их было действительно много, целые автобусы приезжают поддержать команду. Почему так? В чем секрет такой поддержки?

"Хоккей у нас очень популярен. Город буквально живет этим видом спорта. Болельщиков всегда много, а когда был финал против Бреста или Гродно, билеты было почти невозможно достать", - поделилась болельщица.

Как и в 2024 году, "Юность" снова сыграет в финале второго по значимости хоккейного турнира страны.

Сможет ли команда защитить звание обладателя Кубка Руслана Салея, узнаем 31 августа, в последний день лета.