Кубок СНГ по конному троеборью проходит в Ратомке. Сейчас в командном зачете лидирует сборная Беларуси.

9 августа для всадников третий день турнира. В программе - полевые испытания. Один из самых зрелищных видов.

Конный спорт - это, конечно, удивительный мир. В нем сочетаются сила, грация и искусство. Здесь всадник и лошадь - единое целое.

В полевых испытаниях длина дистанции, которую преодолевают спортсмены, составляет чуть больше 4 км. Скорость передвижения достаточно высокая - в среднем 520-570 метров в минуту.