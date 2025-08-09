3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
Кубок СНГ по конному троеборью проходит в Ратомке
Кубок СНГ по конному троеборью проходит в Ратомке. Сейчас в командном зачете лидирует сборная Беларуси.
9 августа для всадников третий день турнира. В программе - полевые испытания. Один из самых зрелищных видов.
Конный спорт - это, конечно, удивительный мир. В нем сочетаются сила, грация и искусство. Здесь всадник и лошадь - единое целое.
В полевых испытаниях длина дистанции, которую преодолевают спортсмены, составляет чуть больше 4 км. Скорость передвижения достаточно высокая - в среднем 520-570 метров в минуту.
Кубок СНГ по троеборью, который принимает Республиканский центр олимпийской подготовки конного спорта и коневодства в Ратомке, собрал сильнейших спортсменов из Беларуси и России - всего больше 100 участников. Следовательно и уровень турнира высокий. Это один из самых главных стартов сезона.