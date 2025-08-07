Кубок СНГ по конному троеборью стартовал в Ратомке

В Ратомке на базе РЦОП конного спорта и коневодства стартовал Кубок СНГ по троеборью с участием сильнейших всадников Беларуси и России, сообщает БЕЛТА.

Участие в соревнованиях принимают 83 спортивные пары из нашей страны, а также более 20 российских всадников. В числе соискателей наград - чемпионы СНГ по троеборью белорусы Александр Фоминов и Роман Воронько, а также титулованные Анастасия Шклянкова, Валерия Сушинская и Марина Иванова. Победители Кубка определятся в четырех возрастных категориях.

"В минувшем месяце мы выступали на международных соревнованиях в Москве: чемпионате СНГ и Евразийских играх по троеборью. Оба турнира наши спортсмены выиграли. Домашний старт - один из главных стартов сезона в календаре. Нам удалось собрать достаточно большой состав участников, обе страны представлены сильнейшими спортсменами из национальных команд. Изначально планировалось участие всадников из Узбекистана, но за пару дней до старта команда была вынуждена сняться из-за травм у лошадей", - сказала директор БФКС Кристина Васильева.