"Ливерпуль" проиграл "Манчестер Юнайтед" и опустился на третью строчку АПЛ

Действующий чемпион Англии "Ливерпуль" продолжает падение в турнирной таблице английской Премьер-лиги. "Мерсисайдцы" потерпели третье поражение подряд и опустились на третью строчку.

Матч с яркой афишей между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" на стадионе "Энфилд" собрал 60 тыс. болельщиков. Но поклонников "Ливерпуля" очень быстро обескуражил Брайан Мбемо, который распечатал ворота "мерсисайдцев" на второй минуте.

Коди Гакпо на 78-й минуте восстановил равновесие. Но позже опытный защитник "Манчестера" Хари Магуайра как нельзя кстати забил свой первый мяч в этом сезоне Премьер-лиги.

Итоговый счет - 2:1. У "Ливерпуля" это третье поражение подряд, а "Манчестер" одержал вторую победу кряду.