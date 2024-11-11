Медали, расширение команды, возвращение Смольской - Рыженков о том, каким был 2024-й для биатлона

2024 год оказался неплохим и для мужской, и для женской команды по биатлону. Подробнее об этом рассказал главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков в "Актуальном интервью".

Гость интервью обозначил, что в 2024 году было много позитивных моментов: возвращение Динары Смольской, много завоеванных медалей.

Мужская команда, по словам главного тренера, не растеряла тот потенциал, который был. Антон Смольский и Дима Лазовский продолжают радовать. В женской команде снова проявили себя Динара Смольская и Анна Сола, из молодых девчонок - Ксения Воробей, Елена Кулак. Состав постепенно расширяется. "Позитив есть, работа ведется. И здесь стоит отметить и федерацию, и тренеров, и Минспорта. Страна работает на биатлон, как и биатлон на страну", - подчеркнул тренер.

Олег Рыженков: