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Медали, расширение команды, возвращение Смольской - Рыженков о том, каким был 2024-й для биатлона
2024 год оказался неплохим и для мужской, и для женской команды по биатлону. Подробнее об этом рассказал главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков в "Актуальном интервью".
Гость интервью обозначил, что в 2024 году было много позитивных моментов: возвращение Динары Смольской, много завоеванных медалей.
Мужская команда, по словам главного тренера, не растеряла тот потенциал, который был. Антон Смольский и Дима Лазовский продолжают радовать. В женской команде снова проявили себя Динара Смольская и Анна Сола, из молодых девчонок - Ксения Воробей, Елена Кулак. Состав постепенно расширяется. "Позитив есть, работа ведется. И здесь стоит отметить и федерацию, и тренеров, и Минспорта. Страна работает на биатлон, как и биатлон на страну", - подчеркнул тренер.
Олег Рыженков:
"Государство вносит очень большой вклад в развитие спорта: новые спортзалы, бассейны, хоккейные, ледовые дворцы, лыжероллерные трассы. Было бы желание у спортсменов и детей приходить. А желание есть, и дети приходят на биатлон в том числе".
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