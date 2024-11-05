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Международная федерация лыжного альпинизма допустила белорусских спортсменов к отбору на Олимпиаду
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Президент Беларуси поздравил жителей Брестской области с 85-летием со дня ее образования
Лукашенко: Во многом благодаря усилиям ЦИК выборы в Беларуси стали инструментом подлинной демократии
Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений в Договор о ЕАЭС
Как отреагировал Президент Беларуси на предложение дать профессорам зарплату шахтера
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Председатель ЦИК Беларуси: Наша избирательная система соответствует всем международным стандартам
Белорусов 5 декабря ждет похолодание и снег
Нового помощника Президента по Могилевской области Сергея Наливайко представили облисполкому
В ЦИК рассказали, кого пригласили для наблюдения за выборами Президента Беларуси
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