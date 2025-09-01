Международные спортивные игры стран СНГ и ШОС пройдут на Иссык-Куле 4-12 сентября

XXIV Международные спортивные игры стран СНГ и ШОС пройдут 4-12 сентября на побережье озера Иссык-Куль (Кыргызстан) под девизом "Азия - регион содружества и мира", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

В играх примут участие более 3 тыс. спортсменов из Беларуси, России, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана, Азербайджана, Кыргызстана, Китая, Индии и Монголии. В программу включены состязания как по традиционным, так и по национальным видам спорта: армрестлинг, стритбол, волейбол, гиревой спорт, дартс, легкая атлетика, мини-футбол, мас-рестлинг, настольный теннис, плавание, конкурс "Бука Тартыш" (перетягивание каната), "Оордуктарды ташуу" (перенос камня весом в 100 кг), "Кыргыз курош" (национальная борьба), пляжный футбол, пляжный волейбол, пляжный регби, пляжное самбо, пляжная борьба, борьба сумо, борьба на поясах "Алыш", борьба ссирым, легкоатлетический забег среди мужчин и женщин.