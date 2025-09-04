Минск принимает международный турнир по пляжному волейболу

4 сентября второй день Кубка Победы по пляжному волейболу. 12 матчей увидели накануне в самом центре белорусской столицы поклонники этого вида соревнований.

На площадке возле Дворца спорта для престижного международного турнира была возведена специальная арена на 1200 зрителей. Пары из России, Кубы, Казахстана и, конечно же, Беларуси сражаются за общую победу - 4 сентября проходят игры группового раунда. Гости впечатлены организацией столь масштабного форума, учитывая, что Беларусь впервые проводит такой турнир.

Из Гомеля в столицу для соревнований было доставлено 400 тонн специального кварцевого песка, а на возведении объекта трудились именно отечественные специалисты.

3 сентября белорусский тандем провел лишь одну встречу: Ольга Абраменко и Надежда Тишкова в своем первом поединке группового раунда встречались с Дарьей Шустовой и Ульяной Смирновой, которые представляют Санкт-Петербург. Победили белоруски.