Минская "Юность" - восьмикратный обладатель Кубка Руслана Салея. В финальном матче турнира столичная команда переиграла солигорский "Шахтер" - 2:1. У победителей - шайбы на счету Литовченко и Шкапцова. У "Шахтера" голом отметился Чемеринский. "Юность" завоевала Кубок страны в рекордный восьмой раз в своей истории и второй год кряду.

Сергей Стась, главный тренер ХК "Юность-Минск":

"Равная борьба. "Шахтер" был быстрее, наглее. Если в прошлый матч мы сыграли против "Металлурга" мощно, я просто кайфовал. Сегодня напряженный матч был".