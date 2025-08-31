3.69 BYN
Минская "Юность" - восьмикратный обладатель Кубка Руслана Салея. В финальном матче турнира столичная команда переиграла солигорский "Шахтер" - 2:1. У победителей - шайбы на счету Литовченко и Шкапцова. У "Шахтера" голом отметился Чемеринский. "Юность" завоевала Кубок страны в рекордный восьмой раз в своей истории и второй год кряду.
Сергей Стась, главный тренер ХК "Юность-Минск":
"Равная борьба. "Шахтер" был быстрее, наглее. Если в прошлый матч мы сыграли против "Металлурга" мощно, я просто кайфовал. Сегодня напряженный матч был".
Времени на празднование у "столичных медведей" нет. Ведь уже 4 сентября начнется долгий путь всех команд в битве за Кубок Президента. Каждый коллектив проведет по 52 матча. Всего же будет сыграно 364 поединка. Общее число игровых дней составит 105.