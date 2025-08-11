3.72 BYN
2.99 BYN
3.48 BYN
Минское "Динамо" открыло продажу абонементов на новый сезон КХЛ, можно даже в рассрочку
Внимание всем поклонникам хоккея в стране и конкретно клуба "Динамо-Минск". Абонементы на новый чемпионат КХЛ официально поступили в реализацию. Обо всех акциях и бонусах при покупке сезонного пропуска можно узнать на официальном сайте бело-синих. Соревновательный год вместит 34 домашних поединка.
Игры плей-офф в данное число не входят. Но вряд ли хоть кто-то сомневается в нокаут-раунде Кубка Гагарина при текущей активности "зубров" на трансферном рынке этим летом. Подчеркнем, что многие эксперты Лиги положительно отзываются о ростере "минчан" и пророчат хорошее выступление в первенстве. Билетную программу представили эксклюзивно для "Первого информационного".
Виктория Юрченко, заместитель гендиректора ХК "Динамо-Минск": "Есть, например, абонемент "уикенд" для тех, кто живет далеко от Минска и может приезжать на матчи только по выходным. Есть специальные предложения для друзей и семей: "2 плюс 1", "3 плюс 1", когда при покупке двух или трех билетов один идет в подарок. Это очень выгодно, если вы ходите на матчи большой семьей".
В 2025 году у нас появилось еще одно удобное предложение - возможность купить абонемент в рассрочку. Это особенно удобно для тех, кто планирует свой бюджет на несколько месяцев вперед.
И, конечно, самый большой бонус для тех, кто уже раньше приобретал абонемент: у них в этом году в стоимость уже включен плей-офф, первая стадия.
Первый домашний матч нового сезона КХЛ "Динамо" проведет 22 сентября против "Барыса" из Астаны. Старт чемпионата КХЛ совсем скоро, менее чем через месяц - 5 числа.