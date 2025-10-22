Мирончик-Иванова высказалась об отстранении белорусских спортсменов от участия в зимней Олимпиаде

Спортивное сообщество все громче говорит о нарушении принципов равенства и политизации спорта. Совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда окончательно закрыл путь на Олимпиаду в Италии белорусам и россиянам.

Накануне по итогам голосования было принято решение не допускать представителей двух стран на квалификационные соревнования даже в нейтральном статусе. Это значит, что наши атлеты не смогут завоевать необходимые лицензии на Белые игры. Спортивное сообщество возмущено. Своим мнением по этому поводу поделилась призер чемпионата мира по легкой атлетике, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Анастасия Мирончик-Иванова.

"Можно утверждать и рассматривать, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда об отстранении наших спортсменов от участия в Олимпиаде в Италии является нарушением принципов справедливости и равенства, - считает она. - Отстранение спортсменов на основании гражданства, а не личных достижений и результатов вызывает вопрос о справедливом подходе к соревнованиям. В спорте важны усилия и талант конкретного атлета, и исключения на основании политических факторов, которые могут нарушить дух спортивной общественности".

По словам парламентария, данное решение можно расценивать как продолжение политически мотивированной деятельности, направленной против спортсменов из стран-конкурентов.