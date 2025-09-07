3.70 BYN
3.00 BYN
3.49 BYN
Никита Котенев стал победителем на дистанции 10,5 км на Минском полумарафоне
В белорусской столице в рамках Минского полумарафона состоялся забег на 10,5 км.
В легкоатлетическом ядре стадиона "Динамо" уже известны все финишеры. Дистанция в 10,5 км почти у всех уже позади. Самым быстрым спортсменом на этом маршруте стал Никита Котенев.
"Сегодня успешно прошла моя дистанция. Улучшил результаты по сравнению с 2024 годом примерно на 1 минуту. Я с самого начала задал свой темп и придерживался его, поэтому удалось сохранить первую позицию до самого финиша", - поделился победитель на дистанции 10,5 км Никита Котенев.
В 10:00 дали старт полумарафонной дистанции в 21 км и корпоративной эстафете, где принимает участие команда Белтелерадиокомпании. До старта одному из журналистов "Первого информационного" вручили камеру GoPro, чтобы он мог от первого лица заснять все красоты Минска по его главным дорожным артериям.