Никита Котенев стал победителем на дистанции 10,5 км на Минском полумарафоне

В белорусской столице в рамках Минского полумарафона состоялся забег на 10,5 км.

В легкоатлетическом ядре стадиона "Динамо" уже известны все финишеры. Дистанция в 10,5 км почти у всех уже позади. Самым быстрым спортсменом на этом маршруте стал Никита Котенев.

"Сегодня успешно прошла моя дистанция. Улучшил результаты по сравнению с 2024 годом примерно на 1 минуту. Я с самого начала задал свой темп и придерживался его, поэтому удалось сохранить первую позицию до самого финиша", - поделился победитель на дистанции 10,5 км Никита Котенев.