Стены дома номер 32 по улице Трудовая в Смолевичах явно помнят море слез третьеклассницы Тони, которую не взяли сначала в балет, а потом и в способностях гимнастики, сильно засомневались.

Антонина Кошель, олимпийская чемпионка 1972 г. по спортивной гимнастике в командном первенстве:

"В Смолевичи приезжал тренер Виталий Иосифович Зицерман. Меня в гимнастику даже не принимали. Какая-то я не такая была. Он тогда сказал: "Ну ладно, пусть походит". Вот я и доходилась до того, что меня потом увидели тренеры из Минска на детских соревнованиях. Птичку поставили, что надо за мной следить".

И тогда юная Тоня поступила в Минск, в пятый класс интерната спортивного профиля. Но родители в столицу дочь не пустили. Цена вопроса - 30 рублей в месяц. Их нужно было платить за проживание и обучение. Отец Антонины работал на БЕЛАЗе, получал неплохую по тем меркам зарплату, но в семье росло пять девочек. Родители были непреклонны.

На следующий год настойчивые тренеры уговорили родителей отпустить дочку в Минск. Да и учеба стала уже бесплатной.

В школе было два дневника. В одном записывались домашние задания в школе, в другом - задания от тренера и оценки, которые он ставит после каждой тренировки.

В классификационной книжке отображена практически вся спортивная жизнь Антонины Кошель. "Здесь отмечено, что я выступала за общество "Трудовые резервы", 9 сентября 1970 года получила звание "Мастер спорта" с суммой баллов 74,15. Записано участие в Кубке Советского Союза в 1971 году, в 1972-м. Олимпиада не вписана, но она вписана красными буквами в мою историю", - поделилась олимпийская чемпионка.

Цель - Олимпиада-1972

Антонина Кошель была зачислена в состав сборной СССР, впереди ее ждали самые ответственные соревнования. "Началась серьезная работа, и я почувствовала, что нужно участвовать в Олимпиаде. Я прикладывала массу усилий. Цель поставлена была, вот этой к цели я шла", - рассказала спортсменка.

"Последний Кубок Советского Союза прошел в Москве в 1972 году. Я вышла на остановку, мне стало плохо, я упала в обморок, девочки меня подняли, вернули в номер, вызвали тренера. Температура была 39, выступать нужно было вечером, я сказала, что мы выступать будем. Выступала как в тумане, но все выдержала. После Кубка Советского Союза уже началась подготовка к Олимпийским играм", - поделилась воспоминаниями Антонина Кошель.

Попасть в Олимпийскую сборную Советского Союза в то время было архисложно. Готовились к играм 24 девочки. На заключительный сбор, который прошел в Минске во Дворце спорта на помосте, отправились только 18. На выезд отобрали 7 - 6 основных и 1 запасную.

"Я чувствовала себя как раз запасной. Еще и девочки некоторые подходили и говорили: "Что ты пашешь, уже отдыхай, ты уже и так не в команде". А я себе поставила цель - когда мне скажут, что ты не в команде, вот тогда я уже смогу расслабиться", - сказала олимпийская чемпионка.

Позже проходило опробование снарядов, оно проходило при зрителях. Для себя Антонина Кошель решила, что нужно выступить и показать себя, нигде не сорваться, не упасть: "Это было для меня как отборочный этап. И вот когда мне сказали, что я в команде, случилась беспокойная ночь, у меня во сне прокручивались все снаряды от начала до конца, во снах я ни разу не упала".

28 августа 1972 года на Олимпийском помосте в командном турнире в вольных упражнениях и на бревне Антонина Кошель выступала первая. Психологически устойчивая, посчитали тренеры, и это решение было верным.

"Из олимпийской деревни сразу после соревнований нас повезли в турне по ФРГ. Там мы выступали в школах, в залах во многих. Это совершенно по-другому ощущалось, все-таки статус олимпийской чемпионки, - призналась Антонина Кошель. - Запросы поступали из Америки, из Англии на показательные выступления. Побывали мы тогда в Белом доме. Нас принял Никсон, благодарил, что вот мы маленькие такие, а такую политику делаем - сближаем страны".

Последний турнир олимпийской чемпионки

В 1975 году Антонина Кошель последний раз выступила за команду Беларуси на Спартакиаде народов в Ленинграде, тогда была завоевана золотая медаль. "И это были последние мои соревнования. И на этих соревнованиях я выступала с нехорошей травмой, но честь страны - это честь страны. Я уже тогда вышла замуж. Закончила Институт по физической культуре и спорту (так он тогда назывался) на "отлично", - вспоминала спортсменка.

Личная драма

У Антонины и Леонида родились три дочери. Самой старшей, к сожалению, в 6-летнем возрасте не стало.

"В 1976 году у нас первая девочка родилась, Танечка. Болела менингитом, энцефалитом. В 6 лет ее не стало", - рассказала Антонина Кошель.

Сегодня семья Антонины Владимировны большая. Супруг, две дочери, четыре внука, однако Антонина призналась, что не чувствует себя бабушкой рядом с ними: "В некоторых ситуациях я даже более быстрая и ловкая, чем они. Я их очень-очень люблю, но я их иногда хочу погонять немножко. Это сердце, это сосуды, это движение, а движение - это жизнь".

Движение - жизнь. Это жизненное кредо Антонины Владимировны. После окончания карьеры она не бросила вид спорта. Работала в сборной государственным тренером, судила соревнования и даже комментировала Олимпийские игры. А сегодня возглавляет организацию "Ветеранов спорта и физической культуры".