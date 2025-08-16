Организаторы показали, как будет выглядеть медаль Минского полумарафона - 2025

Центральные улицы Минска в спортивном движении - самое массовое беговое событие, можно быть уверенным, соберет десятки тысяч любителей спорта и ЗОЖа со всех уголков мира.

Активная подготовка к Минскому полумарафону сейчас в самом разгаре. 7 сентября фестиваль отметит юбилей - 10 лет. Регистрация пока открыта, но организаторы просят торопиться, слотов остается все меньше. Уже зарегистрированы бегуны из 14 стран. Эксклюзивно для "Первого информационного" в нашей Федерации легкой атлетики рассказали, чем будут удивлять участников.

Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:

"В этом году появилась новая абсолютно социальная дистанция для студентов и школьников. Они могут бесплатно зарегистрироваться, получить номер и пробежать 3 километра. Много будет точек поддержки на трассе. Будет установлена большая сцена в центре, где будет выступать диджей. Но если мы говорим про зоны активности, они все-таки будут расположены на четвертом уровне".

Дмитрий Демидик эксклюзивно показал "Первому информационному" медаль. "Она недавно сделана. Это первый кадр этой медали. Изображены наши достопримечательности, 10 лет, логотип и дистанция", - сказал он.