Организаторы показали, как будет выглядеть медаль Минского полумарафона - 2025
Центральные улицы Минска в спортивном движении - самое массовое беговое событие, можно быть уверенным, соберет десятки тысяч любителей спорта и ЗОЖа со всех уголков мира.
Активная подготовка к Минскому полумарафону сейчас в самом разгаре. 7 сентября фестиваль отметит юбилей - 10 лет. Регистрация пока открыта, но организаторы просят торопиться, слотов остается все меньше. Уже зарегистрированы бегуны из 14 стран. Эксклюзивно для "Первого информационного" в нашей Федерации легкой атлетики рассказали, чем будут удивлять участников.
Дмитрий Демидик, зампредседателя Белорусской федерации легкой атлетики:
"В этом году появилась новая абсолютно социальная дистанция для студентов и школьников. Они могут бесплатно зарегистрироваться, получить номер и пробежать 3 километра. Много будет точек поддержки на трассе. Будет установлена большая сцена в центре, где будет выступать диджей. Но если мы говорим про зоны активности, они все-таки будут расположены на четвертом уровне".
Дмитрий Демидик эксклюзивно показал "Первому информационному" медаль. "Она недавно сделана. Это первый кадр этой медали. Изображены наши достопримечательности, 10 лет, логотип и дистанция", - сказал он.
Организаторы подчеркивают, что еще можно успеть подготовиться к самой популярной дистанции - 5 километров, даже если вы никогда в своей жизни не бегали.