Отрыв более 3,2 тыс. очков - Соболенко уверенно лидирует в рейтинге WTA после победы на US Open

После победы на US Open белорусская теннисистка Арина Соболенко уверенно удерживает первое место в рейтинге WTA. Об этом пишет sport5.by.

Американка Джессика Пегула в отличие от нашей соотечественницы не смогла подтвердить свои финальные очки прошлого года и опустилась с четвертого на седьмое место. Приводим позиции теннисной элиты на понедельник 8 сентября.

Рейтинг WTA:

Арина Соболенко (Беларусь) - 11 225 очков. Ига Швентек (Польша) - 7933. Кори Гауфф (США) - 7874. Аманда Анисимова (США) - 5159. Мирра Андреева (Россия) - 4793. Мэдисон Киз (США) - 4579. Джессика Пегула (США) - 4383. Жасмин Паолини (Италия) - 4006. Чжэн Циньвэнь (Китай) - 4003. Елена Рыбакина (Казахстан) - 3833.

126. Александра Саснович (Беларусь) - 580.

133. Виктория Азаренко (Беларусь) - 556.

172. Ирина Шиманович (Беларусь) - 414.

Соболенко опережает ближайшую соперницу на 3292 очка, что практически гарантирует белоруске первое место рейтинга по итогам года. Заметим, Виктория Азаренко уже не является второй ракеткой Беларуси - ее обошла Александра Саснович.

Анисимова начала год на 36-й позиции, ее самый большой скачок в рейтинге сезона пришелся на февраль, когда она поднялась на 18-ю позицию после победы на первом в своей карьере турнире WTA 1000 в Дохе, а в июле она поднялась с 14-й на 7-ю позицию после выхода в финал "Уимблдона".

Наоми Осака вернулась в двадцатку лучших после полуфинала во Флашинг-Медоуз, поднявшись с 24-го на 14-е место. Это самый высокий рейтинг бывшей первой ракетки мира за более чем три с половиной года.

Напомним, первая ракетка планеты Арина Соболенко второй раз подряд стала победительницей открытого чемпионата США. В решающем поединке белоруска обыграла в двух сетах представительницу США Аманду Анисимову, которая занимает уже четвертое место в мировом рейтинге, - 6:3, 7:6.

Для 27-летней Арины Соболенко это был третий подряд финал US Open. Теперь в активе белоруски четыре победы на турнирах серии "Большого шлема" - по два на Australian Open (2023, 2024) и US Open (2024, 2025), всего у нее 21 виктория на турнирах под эгидой WTA.

На пути к финалу нынешнего турнира Арина Соболенко победила Ребеку Масарову, россиянку Полину Кудерметову, Лейлу Фернандес, Кристину Букшу, Маркету Вондроушову и Джессику Пегулу.