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"Паши больше, чем они" - Курочкина рассказала, как пришла к борьбе

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Фото: sb.by

Изначально серебряный призер олимпийских игр по борьбе Ирина Курочкина занималась легкой атлетикой. В "Актуальном интервью" она рассказала, как и почему перешла в другой вид спорта.

"Это был изначально не мой вид спорта, было какое-то нежелание ходить, систематические прогулы, наверное, не было такой дисциплины, - заметила гость интервью во время обсуждения легкой атлетики. - Тренеры, сам вид спорта - должна как-то душа лежать. У меня, наверное, она не лежала к легкой атлетике".

К тому же, спортсменка травмировала ахиллово сухожилие, что не позволило ей дальше заниматься этим видом спорта.

"Но когда я занималась легкой атлетикой, мне всегда нравились какие-то силовые упражнения, штангу потаскать. Были какие-то задатки именно силового вида спорта, - отметила Ирина Курочкина. - На борьбе очень интересно, там разные тренировки. Я хотела прийти снова и снова".

По ее словам, все были настроены работать на высокие результаты. "Когда я пришла, были Ольга Хилько, Ванесса Колодинская, они были заряжены, у них были медали. Мне хотелось достичь таких же высоких результатов. И уже в последующем я перешла к Артуру Зайцеву. Он мне сказал: "Хочешь таких результатов - паши больше, чем они". Я начала работать, работала очень много, сквозь слезы. Было много разного, но мне это нравилось", - подчеркнула спортсменка.

Ирина КурочкинаборьбаАктуальное интервью

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