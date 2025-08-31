3.69 BYN
Полумарафон 2025: команда Белтелерадиокомпании готовится к главному забегу года
Ровно неделя остается до главного забега Беларуси. 7 сентября Минский полумарафон соберет всех поклонников бега и здорового образа жизни.
В стороне от большого праздника спорта по традиции не останется и беговая команда Белтелерадиокомпании, которая проводит корпоративные тренировки. Кстати, одна из них состоялась 31 августа на базе Белорусского государственного университета физической культуры и спорта.
Впереди финальный отрезок подготовки и восстановления. Ожидается, что главный медиахолдинг страны будут представлять минимум 50 спортсменов. Но главное - это единение и командный дух.
"Уже заявились 54 человека, еще многие продолжают подключаться, так что окончательной цифры пока нет. Если ты занимался заранее, ходил на тренировки хотя бы 2 раза в неделю, то успеваешь прочувствовать все эмоции. Там много зрителей, они поддерживают тебя", - рассказал сотрудник Белтелерадиокомпании Николай Кабанцов.
Минский полумарафон состоится 7 сентября. Старт пройдет возле арки вблизи стадиона "Динамо" на улице Кирова. Финишировать участники буду в чаше нашей легендарной арены. Дистанции на 5, 10 и 21 километр, а также семейный забег. Обратите внимание на информацию о перекрытии улиц.