Полумарафон 2025: команда Белтелерадиокомпании готовится к главному забегу года

Ровно неделя остается до главного забега Беларуси. 7 сентября Минский полумарафон соберет всех поклонников бега и здорового образа жизни.



В стороне от большого праздника спорта по традиции не останется и беговая команда Белтелерадиокомпании, которая проводит корпоративные тренировки. Кстати, одна из них состоялась 31 августа на базе Белорусского государственного университета физической культуры и спорта.



Впереди финальный отрезок подготовки и восстановления. Ожидается, что главный медиахолдинг страны будут представлять минимум 50 спортсменов. Но главное - это единение и командный дух.

"Уже заявились 54 человека, еще многие продолжают подключаться, так что окончательной цифры пока нет. Если ты занимался заранее, ходил на тренировки хотя бы 2 раза в неделю, то успеваешь прочувствовать все эмоции. Там много зрителей, они поддерживают тебя", - рассказал сотрудник Белтелерадиокомпании Николай Кабанцов.