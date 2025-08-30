3.69 BYN
Помните, что все зависит от вас! Цилинская отмечает юбилей
С юбилеем титулованную спортсменку поздравил Президент. Александр Лукашенко убежден, что председатель Белорусской федерации велосипедного спорта и далее будет также честно и добросовестно служить стране и делать все для приумножения победных традиций отечественного велоспорта.
Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:
"Я назад оглядываюсь только в спринте с первой позиции, потому что по-другому нельзя. А в жизни я не оглядываюсь".
8 золотых медалей чемпионатов мира, бронза Олимпиады и 28 побед на этапах Кубка планеты. Несмотря на то что Наталья Цилинская завершила свою профессиональную карьеру, не то что превзойти, а близко подобраться к такому результату в нашем велоспорте пока не может никто. А теперь только представьте! Свои медали титулованная велогонщица выигрывала в то время, когда в Беларуси еще не было велодрома. По сути, ее успехи во многом поспособствовали тому, что в Минске появился свой трек.
Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:
"Тренироваться приходилось везде как всем. Москва - это основная база трековая была. Все как у всех - шоссе, штанга - это есть везде. А как это было достигнуто? Просто надо было".
Наталья Валерьевна в движении постоянно. Утром понедельника в Минске - всю следующую неделю в гонке по дорогам Беларуси. Сегодня Цилинская возглавляет профильную федерацию вида спорта и сборную нашей страны. Кажется, ее сутки выходят за пределы 24 часов.
Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:
"Столько всего у нас за плечами в федерации, столько достижений. Но столько еще всего впереди. И новые эти дети, новые поколения, новые поколения тренеров. И "старики", на которых смотришь, в них столько жизни. И думаешь, как мы можем сдаться, если они не сдаются. И это все интересно - работа с разными людьми. У каждого свой характер, у каждого свое мнение. И оно правильное. Это классно, это живо, это здорово".
А еще Наталья Цилинская - многодетная мама, у нее четверо детей. Самый младший Миша, ему 10. Кстати, пробует себя в велоспорте и даже выбитый на тренировке зуб не помешал ему выйти на старт (характер точно мамин). Кстати, есть у нашей именинницы и журналистский опыт, а вот один из пунктов в списке желаний - попробовать себя в большом кино.
Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:
"Я очень люблю свою родину. Очень рада тем, что у меня в этой стране есть четверо детей. Я очень рада, что у меня в этой стране есть очень много друзей. Будьте счастливы. Помните, что все зависит от вас. И как вы этого захотите, как вы к этому отнесетесь, как вы построите свою жизнь, так она и сложится".