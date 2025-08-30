Помните, что все зависит от вас! Цилинская отмечает юбилей

С юбилеем титулованную спортсменку поздравил Президент. Александр Лукашенко убежден, что председатель Белорусской федерации велосипедного спорта и далее будет также честно и добросовестно служить стране и делать все для приумножения победных традиций отечественного велоспорта.

Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:

"Я назад оглядываюсь только в спринте с первой позиции, потому что по-другому нельзя. А в жизни я не оглядываюсь".

8 золотых медалей чемпионатов мира, бронза Олимпиады и 28 побед на этапах Кубка планеты. Несмотря на то что Наталья Цилинская завершила свою профессиональную карьеру, не то что превзойти, а близко подобраться к такому результату в нашем велоспорте пока не может никто. А теперь только представьте! Свои медали титулованная велогонщица выигрывала в то время, когда в Беларуси еще не было велодрома. По сути, ее успехи во многом поспособствовали тому, что в Минске появился свой трек.

Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:

"Тренироваться приходилось везде как всем. Москва - это основная база трековая была. Все как у всех - шоссе, штанга - это есть везде. А как это было достигнуто? Просто надо было".

Наталья Валерьевна в движении постоянно. Утром понедельника в Минске - всю следующую неделю в гонке по дорогам Беларуси. Сегодня Цилинская возглавляет профильную федерацию вида спорта и сборную нашей страны. Кажется, ее сутки выходят за пределы 24 часов.

Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке:

"Столько всего у нас за плечами в федерации, столько достижений. Но столько еще всего впереди. И новые эти дети, новые поколения, новые поколения тренеров. И "старики", на которых смотришь, в них столько жизни. И думаешь, как мы можем сдаться, если они не сдаются. И это все интересно - работа с разными людьми. У каждого свой характер, у каждого свое мнение. И оно правильное. Это классно, это живо, это здорово".

А еще Наталья Цилинская - многодетная мама, у нее четверо детей. Самый младший Миша, ему 10. Кстати, пробует себя в велоспорте и даже выбитый на тренировке зуб не помешал ему выйти на старт (характер точно мамин). Кстати, есть у нашей именинницы и журналистский опыт, а вот один из пунктов в списке желаний - попробовать себя в большом кино.

Наталья Цилинская, 8-кратная чемпионка мира по велоспорту на треке: