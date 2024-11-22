3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
ПрезидентОбществоПолитикаЭкономикаКультураЗдоровьеРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Пойти на борьбу в 20 лет? Ирина Курочкина рассказала, в каком возрасте еще не поздно
Серебряный призер олимпийских игр по борьбе Ирина Курочкина начала строить спортивную карьеру в 16 лет. В "Актуальном интервью" она рассказала, когда еще не поздно идти на борьбу.
"Это не поздно, - отметила гостья, говоря о своем возрасте в начале карьеры. - Если ты попадаешь к нужному специалисту, и тебя окружают люди, которые тебя поддерживают, которые верят в тебя, можно прийти, наверное, и в 20 лет. Я так могу сказать, исходя из своего опыта.
Нужно чтобы люди, окружающие тебя, способствовали твоему высшему результату. Когда я была еще на легкой атлетике, мы общались с девочками из борьбы. В последующем они поспособствовали тому, чтобы потом я уже перешла в борьбу.
Спортсменка уверенно отметила: "Все возможно, только нужно работать, трудиться, быть благодарным своему делу, своему государству".
Президент
Все
Стипендии Президента Беларуси на 2025 год назначены 49 аспирантам
Президент Беларуси поручил провести в каждой области масштабную реконструкцию очистных сооружений
Александр Лукашенко призвал белорусов более бережно относиться ко всем ресурсам
Лукашенко поставил задачу Минздраву: принять дополнительные меры для профилактики эпидемий
Политика
Все
Общество
Все
Первый противоопухолевый продукт против рака зарегистрировали в Беларуси
"Мариуполь". Фильм Ксении Лебедевой получил премию Правительства России в области СМИ
Новейшие телесуфлеры и видеосервер: узнали, как работает "Первый информационный" за кадром
Ответ на любой вопрос. Встреча представителей ЦИК с журналистами не имела скрытых смыслов
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все