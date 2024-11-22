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Пойти на борьбу в 20 лет? Ирина Курочкина рассказала, в каком возрасте еще не поздно

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Серебряный призер олимпийских игр по борьбе Ирина Курочкина начала строить спортивную карьеру в 16 лет. В "Актуальном интервью" она рассказала, когда еще не поздно идти на борьбу.

"Это не поздно, - отметила гостья, говоря о своем возрасте в начале карьеры. - Если ты попадаешь к нужному специалисту, и тебя окружают люди, которые тебя поддерживают, которые верят в тебя, можно прийти, наверное, и в 20 лет. Я так могу сказать, исходя из своего опыта.

Нужно чтобы люди, окружающие тебя, способствовали твоему высшему результату. Когда я была еще на легкой атлетике, мы общались с девочками из борьбы. В последующем они поспособствовали тому, чтобы потом я уже перешла в борьбу.
Ирина Курочкина

Спортсменка уверенно отметила: "Все возможно, только нужно работать, трудиться, быть благодарным своему делу, своему государству".

Ирина КурочкинаборьбаАктуальное интервью

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