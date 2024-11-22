Пойти на борьбу в 20 лет? Ирина Курочкина рассказала, в каком возрасте еще не поздно

Серебряный призер олимпийских игр по борьбе Ирина Курочкина начала строить спортивную карьеру в 16 лет. В "Актуальном интервью" она рассказала, когда еще не поздно идти на борьбу.

"Это не поздно, - отметила гостья, говоря о своем возрасте в начале карьеры. - Если ты попадаешь к нужному специалисту, и тебя окружают люди, которые тебя поддерживают, которые верят в тебя, можно прийти, наверное, и в 20 лет. Я так могу сказать, исходя из своего опыта.