Прямов и Шабанова стали первыми на дистанции 21 км на Минском полумарафоне

Белорусские легкоатлеты Владислав Прямов и Татьяна Шабанова выиграли самую престижную дистанцию Минского полумарафона 2025 года, пишет БЕЛТА.

Прошлогоднее звание чемпиона на полумарафонской дистанции в 21 километр защитил сильнейший марафонец Беларуси, участник Олимпийских игр Владислав Прямов, который показал результат 1 час 6 минут 11 секунд. Вторым финишировал Сергей Карпов (01:07:00), третье место занял Сергей Кравченя (01:08:03).

"Усердно тренировался перед стартом, в итоге удалось превзойти результат прошлого года. Все прошло отлично, порадовала погода. Было приятно видеть много болельщиков на разных участках трассы, их поддержка придавала силы. Спасибо организаторам за такой красивый маршрут в центре города", - сказал Прямов.

Успех среди женщин праздновала многократная чемпионка Беларуси на дистанции 3000 метров с препятствиями и победительница Кубка сильнейших спортсменов Татьяна Шабанова (1 час 15 мин. 10 сек.), которой в предыдущие три года не было равных на "десятке". Второй стала Инна Новик (1:16:08), тройку замкнула Анна Максимова (1:17:07).

"В этом году решила впервые выйти на старт полумарафона в 21 километр. Ставила задачу просто почувствовать эту дистанцию, для меня это нечто новое. Рассчитывала, что буду бежать в компании за девчонками, но так получилось, что убежала в отрыв. Эмоции положительные, удалось красиво закончить сезон", - отметила Шабанова.