Регулярный сезон КХЛ: 3 ноября минское "Динамо" примет ЦСКА

3 ноября "Минск-Арена" в ожидании очередного аншлага. Матчем против ЦСКА минское "Динамо" продолжит домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ.

"Зубры" постараются взять у "армейцев" реванш за выездное поражение в октябре. Соперник до приезда в Минск потерпел две осечки кряду, а вот "Динамо" четыре поединка подряд выиграло, причем в последних двух матчах бело-синие забросили в сумме 14 шайб и в турнирной таблице Западной конференции идут четвертыми.

Прямая трансляция противостояния начнется 3 ноября в 19:05 на телеканале "Беларусь 5".

