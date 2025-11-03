Регулярный сезон КХЛ: 3 ноября минское "Динамо" примет ЦСКА

"Зубры" постараются взять у "армейцев" реванш за выездное поражение в октябре. Соперник до приезда в Минск потерпел две осечки кряду, а вот "Динамо" четыре поединка подряд выиграло, причем в последних двух матчах бело-синие забросили в сумме 14 шайб и в турнирной таблице Западной конференции идут четвертыми.