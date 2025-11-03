3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Регулярный сезон КХЛ: 3 ноября минское "Динамо" примет ЦСКА
Автор:Редакция news.by
3 ноября "Минск-Арена" в ожидании очередного аншлага. Матчем против ЦСКА минское "Динамо" продолжит домашнюю серию в регулярном розыгрыше КХЛ.
"Зубры" постараются взять у "армейцев" реванш за выездное поражение в октябре. Соперник до приезда в Минск потерпел две осечки кряду, а вот "Динамо" четыре поединка подряд выиграло, причем в последних двух матчах бело-синие забросили в сумме 14 шайб и в турнирной таблице Западной конференции идут четвертыми.
Прямая трансляция противостояния начнется 3 ноября в 19:05 на телеканале "Беларусь 5".