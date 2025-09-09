Рекордный юбилей: Минский полумарафон объединил более 25 тыс. человек из 15 стран

Юбилейный 10-й Минский полумарафон побил все рекорды, участие приняли более 25 тыс. человек из 15 стран. Регистрация завершилась досрочно.

Первая дистанция - 10,5 км. Там участники дали старт грандиозному спортивному форуму. На этой дистанции лучший результат показал лидер национальной команды по триатлону Никита Котенев. У девушек успех праздновала титулованная Нина Савина.

Нина Савина, победительница Минского полумарафона - 2025:

"Я думала, что дистанция дастся потяжелее, так как я помню ощущения прошлых годов. В целом мне удалось ее пройти в комфортном темпе для себя и получить те самые цифры, которые я хотела".

Нина Савина news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14f63a96-8379-4e9c-8ed0-ce1a14ff1846/conversions/e7d3cd7e-8d06-4a09-b48e-aa6ff44ad07f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14f63a96-8379-4e9c-8ed0-ce1a14ff1846/conversions/e7d3cd7e-8d06-4a09-b48e-aa6ff44ad07f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14f63a96-8379-4e9c-8ed0-ce1a14ff1846/conversions/e7d3cd7e-8d06-4a09-b48e-aa6ff44ad07f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/14f63a96-8379-4e9c-8ed0-ce1a14ff1846/conversions/e7d3cd7e-8d06-4a09-b48e-aa6ff44ad07f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организаторы соревнования позаботились о комфорте участников. Для этого существует лимит по заявкам. Участниками были спортсмены и любители разных возрастов. Самому младшему - меньше года, самому старшему - 95 лет.

21 километр - самая престижная дистанция полумарафона. Среди профессионалов лучшими стали Татьяна Шабанова и Владислав Прямов. В рамках этой дистанции проходит и корпоративная эстафета - и здесь популярность растет с каждым годом.

"Мы видим, что Минский полумарафон пользуется большой популярностью, - отметил первый замминистра спорта и туризма Беларуси Александр Дорохович. - Если в прошлом году было 160 корпоративных заявок, то в этом году 280 организаций подали заявки для участия их коллективов в этом замечательном мероприятии".

На дистанцию эстафеты (21,5 км), которая включает в себя четыре этапа, вышла и команда Белтелерадиокомпании. Сотрудников было много, и каждый выбрал для себя подходящую дистанцию.

Кристина Камыш, специальный корреспондент телеканала "Первый информационный":

"У нас очень непростая работа журналистов. И, наверное, бегая за интервью со спикерами для "Первого информационного", научилась бегать качественно. Это мой юбилейный пятый полумарафон, где я бегу 21 км".

Кристина Камыш news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9bc27e9-3ccd-4b8b-a631-9932641d8deb/conversions/313c7a96-66c8-43f5-af28-8d9b691798ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9bc27e9-3ccd-4b8b-a631-9932641d8deb/conversions/313c7a96-66c8-43f5-af28-8d9b691798ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9bc27e9-3ccd-4b8b-a631-9932641d8deb/conversions/313c7a96-66c8-43f5-af28-8d9b691798ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a9bc27e9-3ccd-4b8b-a631-9932641d8deb/conversions/313c7a96-66c8-43f5-af28-8d9b691798ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

С уверенностью можно сказать, журналисты тоже спортивные люди. Каждый добежал до финиша, значит, победил. "Уже не первый раз участвуем, команду собирали, опираясь на опыт. Мы присутствуем на всех дистанциях", - обозначил заведующий экономическим отделом Главной дирекции продаж и маркетинга Белтелерадиокомпании Николай Кабанцов.

Минский полумарафон объединяет. Пока одни сражаются с коварной дистанцией, другие поддерживают: плакаты, улыбки - так и бежать легче.

Организаторы постарались, чтобы и бригады скорой помощи дежурили, и вода была доступна участникам.

10-й Минский полумарафон news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/366ead1e-45fe-4cfe-95e5-e5cb4d5e726f/conversions/54a9b903-2ba3-4cd6-b8ae-8f08c762d5f7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/366ead1e-45fe-4cfe-95e5-e5cb4d5e726f/conversions/54a9b903-2ba3-4cd6-b8ae-8f08c762d5f7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/366ead1e-45fe-4cfe-95e5-e5cb4d5e726f/conversions/54a9b903-2ba3-4cd6-b8ae-8f08c762d5f7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/366ead1e-45fe-4cfe-95e5-e5cb4d5e726f/conversions/54a9b903-2ba3-4cd6-b8ae-8f08c762d5f7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Полумарафон - это, конечно, не только про бег, это десятки различных локаций, конкурсы, активности на любой вкус. Например, уникальный масштабный проект "Спорт для всех" подвел итоги своего дебютного летнего сезона.

Инициатива Президентского спортивного клуба стартовала в июне. Каждый желающий на площадках Минска мог присоединиться к бесплатным спортивным занятиям по различным видам активной деятельности: от зумбы и фитнеса до шахмат и дартса. За это время проект вовлек в себя более 20 тыс. человек и провел свыше 3 тыс. тренировок.

В программе Минского полумарафона была также дистанция на 5,3 км и семейный забег. Маршрут проложен по центру столицы мимо главных достопримечательностей города. В этом году в программу был добавлен и фан-забег на 3 км для тех, кто только начинает заниматься бегом. На финише каждому участнику вручали медаль. Наиболее креативные были отмечены отдельными подарками.