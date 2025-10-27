3.67 BYN
Рев мотоциклов, ночные заезды, грязевые ванны: в Логойске прошел заключительный этап ЧБ по эндуро
В горнолыжном комплексе "Логойск" в выходные было шумно. С 24 по 26 октября там прошел третий, заключительный этап чемпионата Беларуси по эндуро Four Seasons. Рычали мотоциклы, участники проверяли себя на выносливость и силу духа.
Спортсмены были разделены на несколько классов. Самый многочисленный - Оpen hobby, в него входят любители. Участвовали в чемпионате и девушки, впервые отдельную гонку организаторы сделали для юниоров.
Изюминку чемпионату придали ночные заезды, а также погодные условия. В Логойске в эти дни было по-осеннему дождливо, потому грязевые ванны участники приняли сполна.
Победителем как заключительного этапа, так и всего чемпионата в классе PROFI стал Артем Кунцевич. Но медаль финишера досталась каждому, кто преодолел себя.