С 3 по 6 сентября Минск примет Кубок Победы по пляжному волейболу - как шла подготовка

Большой праздник пляжного волейбола стартует 3 сентября в самом сердце белорусской столицы.

На площадке возле Дворца спорта построена специальная арена, где пройдут матчи Кубка Победы. Из Гомеля для этого было доставлено 400 тонн специального кварцевого песка.

Две недели кропотливой строительной работы - и вот итог: арена для Кубка Победы, расположенная возле станции метро "Немига", получилась отменной. Хотя такого опыта у белорусов еще не было - специалисты профильной федерации с нуля изучали техническую документацию, но все получилось. Все материалы - белорусские.

Сергей Рускевич, председатель Республиканской коллегии судей Белорусской федерации волейбола:

"Песок кварцевый с гомельского карьера, который обеспечивает песком наши стекольные заводы. Фракция его 0,6-0,8. Это специально сушеный, сеянный песок. Завезли его сюда 400 тонн".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f751dffa-ad31-43f2-b896-c906ad6741af/conversions/7d1c9d57-8d13-4037-ac64-f139a4a47c37-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f751dffa-ad31-43f2-b896-c906ad6741af/conversions/7d1c9d57-8d13-4037-ac64-f139a4a47c37-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f751dffa-ad31-43f2-b896-c906ad6741af/conversions/7d1c9d57-8d13-4037-ac64-f139a4a47c37-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f751dffa-ad31-43f2-b896-c906ad6741af/conversions/7d1c9d57-8d13-4037-ac64-f139a4a47c37-xl-___webp_1920.webp 1920w

Организаторы приняли решение опробовать арену 31 августа матчами за награды чемпионата Беларуси. У мужчин золотые медали у Павла Петрушко и Александра Дедкова, у женщин чемпионы Надежда Тишкова и Ольга Абраменко. Именно эти две пары в итоге и представят Беларусь на столь масштабном турнире.

Надежда Тишкова и Ольга Абраменко, чемпионки Беларуси - 2025 по пляжному волейболу:

"Это был турнир, в котором нужно побеждать, но он, конечно же, был частью подготовки к Кубку Победы, чтобы в первую очередь попробовать поиграть на новом корте. Финал был интересный, удобная площадка. Атмосфера здесь хорошая. Мы очень надеемся, что будет больше болельщиков на Кубке Победы и все они будут болеть за нас".

Всего по 12 пар у мужчин и женщин будут бороться на награды Кубка Победы. Спортсмены будут разделены на 4 группы, у мужчин заявлен легендарный тандем из Кубы.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6b6af5-0e2d-4db0-b2f7-a675cacd708c/conversions/3ef2e8de-55ab-4434-b0af-88c0304f3076-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6b6af5-0e2d-4db0-b2f7-a675cacd708c/conversions/3ef2e8de-55ab-4434-b0af-88c0304f3076-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6b6af5-0e2d-4db0-b2f7-a675cacd708c/conversions/3ef2e8de-55ab-4434-b0af-88c0304f3076-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8d6b6af5-0e2d-4db0-b2f7-a675cacd708c/conversions/3ef2e8de-55ab-4434-b0af-88c0304f3076-xl-___webp_1920.webp 1920w

Нослен Диас и Хорхе Луис побжедали на этапе мирового турнира, а в 2024 году выступали на Олимпиаде в Париже, где в 1/8 финала уступили будущим олимпийским чемпионам.

Солидные призовые - еще один повод выступить в Минске.

Алла Тетерина, генеральный секретарь Белорусской федерации волейбола:

"За призовый фонд отвечает Всероссийская федерация волейбола. За первое место пара получит 10 тыс. долларов".

А еще Кубок Победы - это огромный опыт, который так нужен нашим волейболистам и в принципе поклонникам пляжного волейбола. "Беларусь 5" в прямом эфире покажет матчи соревнований.

Олег Абраменко, старший тренер женской сборной Беларуси по пляжному волейболу:

"Для меня важнее, что в центре Минска построили такой стадион. Люди смогут прийти посмотреть на лучшие пары, можно сказать, мира. И в этом, я думаю, самый главный плюс".

И что самое приятное для поклонников этого вида спорта - 3 и 4 сентября вход на трибуны будет свободным. К слову, вмещают трибуны 1 тыс. зрителей.