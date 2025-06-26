Саснович смогла выйти в основу Уимблдонского теннисного турнира

Теннисистка из Беларуси Александра Саснович, имеющая 108-й номер рейтинга WTA, пробилась в основную сетку Уимблдонского турнира, проинформировала БЕЛТА.

26 июня в третьем квалификационном раунде белоруска обыграла в двух сетах представительницу Латвии Дарью Семенистую (131) - 7:5, 6:3. На старте квалификации Саснович победила испанку Карлоту Мартинес Сирес (228) - 6:0, 6:0, а потом также в двух партиях переиграла россиянку Оксану Селехметьеву (145) - 6:2, 6:3.

Жеребьевка основного этапа третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема" состоится завтра в Лондоне. В нем выступят еще две представительницы Беларуси - первая ракетка планеты Арина Соболенко и Виктория Азаренко, которая сейчас занимает 105-е место в мировом рейтинге.