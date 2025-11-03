3.70 BYN
Сборная Беларуси по гандболу выиграла международный турнир
Мужская сборная Беларуси по гандболу лучшая на международном турнире! В играх на "Чижовка-Арене" команда Юрия Шевцова одержала три победы из трех возможных. В решающей встрече хозяева площадки не оставили шансов принципиальному сопернику - сборной России.
Матч Беларуси и России - центральная встреча в рамках международного турнира по гандболу. Мало кто сомневался, что именно эти две сборные будут определять победителя. И хозяева, и гости до очного противостояния держали по две победы, и количество очков было равным - по 4.
Поэтому в центре внимания был не просто классный поединок сильных соперников, на кону первое место. Белорусы сразу дали понять, кто тут хозяин, - и уже к 19-й минуте вели плюс 6 мячей. Россияне пытались сократить отставание, но не получилось. На перерыв команды ушли при счете 16:11.
Артем Королек, линейный мужской сборной Беларуси по гандболу:
"У нас всегда интересные игры против сборной России. Я думаю, ни одной игры не прошло, где бы не была, так сказать, пролита кровь. Ребята - и наши, и сборная России - хотят выиграть, доказать, что на постсоветском пространстве на данный момент со всеми санкциями мы лучшая сборная. Я уверен, что из игры в игру мы это доказываем".
Второй тайм также прошел под диктовку команды Юрия Шевцова, итог - 34:28. Никита Вайлупов с 9 мячами - лучший бомбардир. Белорусы - победители международного турнира. Наша вторая команда на третьем месте, а Ирак - на четвертом.
Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:
"В преддверии этого турнира я давал много интервью и говорил, что на финал - игру Россия - Беларусь - будет полный зал. И сегодня мы это увидели. Это говорит о том, что Беларусь любит гандбол, что помогло команде. При такой поддержке у нее появились крылья. Она играла довольно интересно, самоотдача была хорошая".
Перед стартом игры главы гандбольных федераций Беларуси, России и Ирака подписали меморандум о сотрудничестве.
Еще в одном турнире под название "Всякая лига" у Беларуси огромный интерес. В ней выступают сразу 3 белорусских клуба. 11 ноября "СКА-Минск" и "Мешков Брест" проведут свои матчи. "Армейцы" будут принимать "Виктор", "мешковцы" ждут в гости "Чеховских медведей". А могилевская команда 19 ноября сыграет против уже вышеупомянутого "Виктора".