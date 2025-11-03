Сборная Беларуси по гандболу выиграла международный турнир

Мужская сборная Беларуси по гандболу лучшая на международном турнире! В играх на "Чижовка-Арене" команда Юрия Шевцова одержала три победы из трех возможных. В решающей встрече хозяева площадки не оставили шансов принципиальному сопернику - сборной России.

Матч Беларуси и России - центральная встреча в рамках международного турнира по гандболу. Мало кто сомневался, что именно эти две сборные будут определять победителя. И хозяева, и гости до очного противостояния держали по две победы, и количество очков было равным - по 4.

Поэтому в центре внимания был не просто классный поединок сильных соперников, на кону первое место. Белорусы сразу дали понять, кто тут хозяин, - и уже к 19-й минуте вели плюс 6 мячей. Россияне пытались сократить отставание, но не получилось. На перерыв команды ушли при счете 16:11.

Артем Королек, линейный мужской сборной Беларуси по гандболу:

"У нас всегда интересные игры против сборной России. Я думаю, ни одной игры не прошло, где бы не была, так сказать, пролита кровь. Ребята - и наши, и сборная России - хотят выиграть, доказать, что на постсоветском пространстве на данный момент со всеми санкциями мы лучшая сборная. Я уверен, что из игры в игру мы это доказываем".

Второй тайм также прошел под диктовку команды Юрия Шевцова, итог - 34:28. Никита Вайлупов с 9 мячами - лучший бомбардир. Белорусы - победители международного турнира. Наша вторая команда на третьем месте, а Ирак - на четвертом.

Юрий Шевцов, главный тренер мужской сборной Беларуси по гандболу:

"В преддверии этого турнира я давал много интервью и говорил, что на финал - игру Россия - Беларусь - будет полный зал. И сегодня мы это увидели. Это говорит о том, что Беларусь любит гандбол, что помогло команде. При такой поддержке у нее появились крылья. Она играла довольно интересно, самоотдача была хорошая".

Перед стартом игры главы гандбольных федераций Беларуси, России и Ирака подписали меморандум о сотрудничестве.