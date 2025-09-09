Сборная Беларуси по пляжному футболу победила на старте Суперфинала Евролиги

Сборная Беларуси по пляжному футболу победно стартовала в Суперфинале Евролиги в итальянском Виареджо, пишет БЕЛТА.

9 сентября в первом поединке предварительной группы А подопечные Николаса Альварадо обыграли действующего победителя Евролиги команду Португалии со счетом 4:3. Игра началась с атак белорусов, но счет открыли соперники - на 5-й минуте Бернардо Мартинс реализовал пенальти. Белорусская дружина продолжала атаковать и за полторы минуты до первого перерыва Олег Гапон эффектным ударом восстановил паритет - 1:1. Сразу после начала второго периода Андре Лоуренсо снова с пенальти опять вывел вперед португальцев - 2:1. На старте заключительной трети матча он же забил третий гол, но тут же в течение 25 секунд точными ударами ответили Юрий Петровский и Евгений Новиков, а потом Олег Гапон забил свой второй мяч - 4:3 в пользу белорусской команды.

10 сентября белорусы сыграют с французами, а 12 сентября завершат первый этап матчем с обладателями серебра прошлого сезона итальянцами. В этом году белорусская дружина приняла участие в двух этапах Евролиги. В Батуми были разгромлены команды Турции (12:1), Германии (6:1) и Чехии (9:2). В итальянском городе Кастелламмаре-ди-Стабия белорусы победили команду Молдовы (5:3), получили техническую победу над Латвией (3:0) и уступили швейцарцам (7:9).

В стартовом матче квартета В решающего этапа сборная Украины одолела команду Швейцарии с минимальным перевесом в счете - 5:4. Позже испанцы сыграют с датчанами. По итогам первого этапа борьбу за награды продолжат по две лучшие команды из каждой группы. Полуфиналы состоятся 13 сентября, а поединок за чемпионский титул и матч за бронзу пройдут 14 сентября.

В двух предыдущих сезонах сборная Беларуси становилась обладателем бронзовых наград Евролиги, а в 2021 году взяли серебро. В решающем поединке прошлого сезона португальцы разгромили итальянцев (5:1), в девятый раз став победителями этих соревнований. В матче за третье место белорусы переиграли испанцев (6:1).