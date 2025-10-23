Сборные Беларуси и России не выступят на Паралимпийских играх - 2026

Фото Минспорта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe937585-265b-408a-bf4d-8d977244870f/conversions/c0571f76-42fc-4f4c-85b5-45aa2bf9bfd7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe937585-265b-408a-bf4d-8d977244870f/conversions/c0571f76-42fc-4f4c-85b5-45aa2bf9bfd7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe937585-265b-408a-bf4d-8d977244870f/conversions/c0571f76-42fc-4f4c-85b5-45aa2bf9bfd7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fe937585-265b-408a-bf4d-8d977244870f/conversions/c0571f76-42fc-4f4c-85b5-45aa2bf9bfd7-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото Минспорта

Российские и белорусские спортсмены не примут участия в Паралимпийских играх 2026 года из-за отсутствия возможности квалифицироваться на соревнования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международного паралимпийского комитета (МПК).

"Позиция Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), Международного союза биатлонистов (IBU) и Всемирной федерации керлинга (World Curling) в настоящее время означает, что спортсмены и команды из России и Беларуси не могут участвовать в своих соревнованиях, что лишает их возможности пройти квалификацию на зимние Паралимпийские игры 2026 года, - сказал глава МПК Эндрю Парсонс. - Хотя российские и белорусские сборные теперь могут участвовать в соревнованиях по парахоккею, на этом позднем этапе квалификационного цикла уже определены шесть команд для участия в квалификационном турнире Паралимпийских игр в ноябре".

Паралимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 15 марта в Италии.