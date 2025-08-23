Серебряную и бронзовую медали завоевали белорусы на ЧМ по гребле на байдарках и каноэ

Потрясающие новости пришли с чемпионата мира по гребле на байдарках и каноэ в Италии. Наши спортсмены сегодня вырвали сразу 2 медали - серебро и бронзу.

На водном канале работает съемочная группа "Первого информационного".

Сегодня действительно в Италии было очень и очень жарко. И дело совершенно не в том, что градусник показывал цифры +30 по Цельсию в обед. Просто на водном канале на чемпионате мира по гребле на байдарках и каноэ активно разыгрывались медали. Кстати, это было очень верное решение от организаторов - максимально перенести все медальные заезды на субботу и воскресенье. Огромное количество фанатов на трибунах. Сюда можно прийти абсолютно бесплатно, никакой билет покупать не нужно.

И среди всей этой толпы болельщиков мы, естественно, нашли наших земляков.

"Хотелось поддержать ребят, приехать. А преграды, мы привыкли пробираться через тернии к звездам, через все границы", - рассказал парень.

"Пару человек точно видели. Нас мало, но мы в тельняшках, кричим, срывая горло. Надеюсь, ребята слышат. Болеем искренне", - признается другая болельщица из Беларуси.

Радостно сообщаем, что в медальной копилке есть пополнение. Серебро сегодня завоевали наши девушки в каноэ-двойке на дистанции 200 метров.

"Мы старались бороться за победу. В итоге у нас серебряная медаль. Мы тоже очень рады. Мы друг друга настроили. Сказали, что все, мы должны сделать это намного лучше. Вместе, слаженно смогли вытолкнуть этот финишный рывок и взять серебро. Хочется участвовать на всех стартах, показывать свои силы, возможности, потому что мы каждый день готовимся к новым победам", - поделились серебряные призеры по гребле на каноэ чемпионата мира - 2025 Юлия Трушкина и Инна Неделькина.

Сразу же после заезда девчат ехала и наша мужская четверка.

"Бронза стоит очень многого. Очень много над ней работали. Очень было надежд, которые мы возлагали, которые на нас возлагали. Это была как дополнительная такая психологическая нагрузка, но вроде справились. Не без поддержки команды, не без поддержки всего персонала, которые говорили: "Вы сможете, вы справитесь!" Первый такой старт прямо взрослый среди титулованных мужчин. Поэтому нам очень приятно. Это бронза на вес золота", - поделился эмоциями бронзовый призер по гребле на каноэ чемпионата мира - 2025 Владислав Полешко.