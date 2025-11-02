Сила, скорость и выносливость: как прошел для белорусов ЧМ по пожарно-спасательному спорту

Белорусские спасатели в очередной раз доказали, что их командную работу сложно превзойти, и показали высокий уровень отечественной школы подготовки.

Разрешилась интрига недельных спортивных баталий, развернувшихся в столице Саудовской Аравии (20-й чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и 11-й - среди женщин).

На стадионе в Эр-Рияде развернулся нешуточный накал страстей на пути к высшей ступени пьедестала.

Стадион имени принца Фейсала бин Фахта news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306e79c5-2834-4a53-8e6e-f03826a40fd1/conversions/a5f94fcb-6d61-4d1c-ad26-800172c562d6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306e79c5-2834-4a53-8e6e-f03826a40fd1/conversions/a5f94fcb-6d61-4d1c-ad26-800172c562d6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306e79c5-2834-4a53-8e6e-f03826a40fd1/conversions/a5f94fcb-6d61-4d1c-ad26-800172c562d6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/306e79c5-2834-4a53-8e6e-f03826a40fd1/conversions/a5f94fcb-6d61-4d1c-ad26-800172c562d6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стадион имени принца Фейсала бин Фахта находится в самом сердце столицы Саудовской Аравии. Зрительные трибуны вмещают 22,5 тыс. человек. В другое время здесь проходят местные футбольные матчи. Но на неделю эта площадка перевоплотилась в арену, на которой в силе, ловкости и скорости соревновались спасатели почти из двух десятков стран мира.

С первого дня, помимо основных состязаний, испытанием для спортсменов стало палящее солнце Эр-Рияда. Под открытым небом отметка термометра поднималась выше 40 градусов. Несмотря на подготовку, бежать дистанции в таких условиях было крайне сложно.

Подъем по штурмовой лестнице считается самым ярким и зрелищным испытанием в пожарно-спасательном спорте. Участники соревновались между собой, кто быстрее заберется в окно учебной башни. Здесь совмещаются элементы спорта и пожарного дела одновременно. Из 100 заявленных в этой дисциплине спортсменов отобрали 8 лучших. Пока самый высокий результат принадлежит белорусскому спортсмену Никите Уколову - 12,47 сек.

Виктор Зырянов news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/affafb4f-aefc-43ee-a85e-44abd16e085c/conversions/ffa2b8c5-b6d9-4e64-a070-71882169a408-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/affafb4f-aefc-43ee-a85e-44abd16e085c/conversions/ffa2b8c5-b6d9-4e64-a070-71882169a408-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/affafb4f-aefc-43ee-a85e-44abd16e085c/conversions/ffa2b8c5-b6d9-4e64-a070-71882169a408-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/affafb4f-aefc-43ee-a85e-44abd16e085c/conversions/ffa2b8c5-b6d9-4e64-a070-71882169a408-xl-___webp_1920.webp 1920w

Виктор Зырянов, главный тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Мы готовились много, больше года у нас времени было на то, чтобы исправить ошибки прошлых лет. Великолепно выступили на прошлом чемпионате мира. 1, 2 и 3 место было за белорусами".

После первого дня индивидуальных состязаний среди мужчин и женщин в копилке у белорусских сборных было 2 бронзовые медали.

Новый день - новые испытания. В борьбе за лучшие секунды в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями была высокая конкуренция. Спасателям было необходимо преодолеть забор, пробежать по буму, а затем на скорости вставить пожарные рукава в разветвление и присоединить к стволу на поясе. Дальше - как можно скорее вперед к финишу.

Пробежать полосу быстрее чем за 15 секунд, крайне сложно. Дистанция требует оптимального сочетания силы, скорости и выносливости. Такой 100-метровый отрезок максимально точно оценивает готовность пожарного к реальным условиям. Достойные соперники белорусам - представители России, Узбекистана, Казахстана и Китая. Дальше остальных из белорусской мужской сборной в 100-метровке пробился капитан команды Никита Черепко. Но в финале он взял бронзу.

Пожарно-спасательный спорт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ac16f0-b296-48f5-9c6d-bd5511ca24bf/conversions/349d3d28-92dc-4242-8b05-e2d5c08ef3c2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ac16f0-b296-48f5-9c6d-bd5511ca24bf/conversions/349d3d28-92dc-4242-8b05-e2d5c08ef3c2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ac16f0-b296-48f5-9c6d-bd5511ca24bf/conversions/349d3d28-92dc-4242-8b05-e2d5c08ef3c2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/89ac16f0-b296-48f5-9c6d-bd5511ca24bf/conversions/349d3d28-92dc-4242-8b05-e2d5c08ef3c2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Дистанция в групповой дисциплине - пожарной эстафете - в 4 раза больше. Белорусы вышли на стартовую дорожку под № 6 вместе с командой Китая.

Первый спортсмен сбирается по лестнице на дом, второй преодолевает забор, третий бежит и соединяет пожарный рукав. В качестве эстафетной палочки - спортивный ствол. У замыкающего самая ответственная и одновременно самая сложная задача - едва ли не на бегу нужно потушить возгорание. Если этого не сделать, даже самые успешные секунды всего забега аннулируются.

С первой же попытки белорусская мужская сборная выбилась в лидеры. Всего на 1,5 сек лучший результат у российских спортсменов.

Стремительно проходили и женские забеги. Впервые на чемпионате мира показала себя самая юная участница женской сборной Беларуси 16-летняя Анна Кнотько. В пожарной эстафете женская команда забрала бронзовую медаль.

Пожарно-спасательный спорт news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5aca40b-4369-46f2-b877-e1ac35576a0e/conversions/75c475b3-2bd4-4005-b919-81e8f3843806-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5aca40b-4369-46f2-b877-e1ac35576a0e/conversions/75c475b3-2bd4-4005-b919-81e8f3843806-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5aca40b-4369-46f2-b877-e1ac35576a0e/conversions/75c475b3-2bd4-4005-b919-81e8f3843806-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5aca40b-4369-46f2-b877-e1ac35576a0e/conversions/75c475b3-2bd4-4005-b919-81e8f3843806-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анна Кнотько, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:

"Очень ждала момента пробежать. Перед этим я долго готовилась, тренировалась, была на сборах. Так хотелось показать себя и выступить".

Самые горячие спортивные баталии прошли на четвертый день в решающей дисциплине - боевое развертывание. В испытании, имитирующем тушение пожара, команда должна собрать все рукава в одну линию с помощью мотопомпы, забрать воду из бака и, попав в мишени, заполнить емкости на финише. Каждый отвечал за свой участок. Главное - быстро и точно выполнить всю комбинацию.

Денис Крюк, судья-информатор чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту (Беларусь):

"Миссией пожарно-спасательного спорта является спорт во благо спасения людей. Именно этот спорт популяризирует службу в подразделениях МЧС. Если таким спортом заниматься, ты сможешь справиться с любой чрезвычайной ситуацией".