3.70 BYN
2.98 BYN
3.46 BYN
Сила, скорость и выносливость: как прошел для белорусов ЧМ по пожарно-спасательному спорту
Белорусские спасатели в очередной раз доказали, что их командную работу сложно превзойти, и показали высокий уровень отечественной школы подготовки.
Разрешилась интрига недельных спортивных баталий, развернувшихся в столице Саудовской Аравии (20-й чемпионат мира по пожарно-спасательному спорту среди мужчин и 11-й - среди женщин).
На стадионе в Эр-Рияде развернулся нешуточный накал страстей на пути к высшей ступени пьедестала.
Стадион имени принца Фейсала бин Фахта находится в самом сердце столицы Саудовской Аравии. Зрительные трибуны вмещают 22,5 тыс. человек. В другое время здесь проходят местные футбольные матчи. Но на неделю эта площадка перевоплотилась в арену, на которой в силе, ловкости и скорости соревновались спасатели почти из двух десятков стран мира.
С первого дня, помимо основных состязаний, испытанием для спортсменов стало палящее солнце Эр-Рияда. Под открытым небом отметка термометра поднималась выше 40 градусов. Несмотря на подготовку, бежать дистанции в таких условиях было крайне сложно.
Подъем по штурмовой лестнице считается самым ярким и зрелищным испытанием в пожарно-спасательном спорте. Участники соревновались между собой, кто быстрее заберется в окно учебной башни. Здесь совмещаются элементы спорта и пожарного дела одновременно. Из 100 заявленных в этой дисциплине спортсменов отобрали 8 лучших. Пока самый высокий результат принадлежит белорусскому спортсмену Никите Уколову - 12,47 сек.
Виктор Зырянов, главный тренер мужской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
"Мы готовились много, больше года у нас времени было на то, чтобы исправить ошибки прошлых лет. Великолепно выступили на прошлом чемпионате мира. 1, 2 и 3 место было за белорусами".
После первого дня индивидуальных состязаний среди мужчин и женщин в копилке у белорусских сборных было 2 бронзовые медали.
Новый день - новые испытания. В борьбе за лучшие секунды в преодолении 100-метровой полосы с препятствиями была высокая конкуренция. Спасателям было необходимо преодолеть забор, пробежать по буму, а затем на скорости вставить пожарные рукава в разветвление и присоединить к стволу на поясе. Дальше - как можно скорее вперед к финишу.
Пробежать полосу быстрее чем за 15 секунд, крайне сложно. Дистанция требует оптимального сочетания силы, скорости и выносливости. Такой 100-метровый отрезок максимально точно оценивает готовность пожарного к реальным условиям. Достойные соперники белорусам - представители России, Узбекистана, Казахстана и Китая. Дальше остальных из белорусской мужской сборной в 100-метровке пробился капитан команды Никита Черепко. Но в финале он взял бронзу.
Дистанция в групповой дисциплине - пожарной эстафете - в 4 раза больше. Белорусы вышли на стартовую дорожку под № 6 вместе с командой Китая.
Первый спортсмен сбирается по лестнице на дом, второй преодолевает забор, третий бежит и соединяет пожарный рукав. В качестве эстафетной палочки - спортивный ствол. У замыкающего самая ответственная и одновременно самая сложная задача - едва ли не на бегу нужно потушить возгорание. Если этого не сделать, даже самые успешные секунды всего забега аннулируются.
С первой же попытки белорусская мужская сборная выбилась в лидеры. Всего на 1,5 сек лучший результат у российских спортсменов.
Стремительно проходили и женские забеги. Впервые на чемпионате мира показала себя самая юная участница женской сборной Беларуси 16-летняя Анна Кнотько. В пожарной эстафете женская команда забрала бронзовую медаль.
Анна Кнотько, участница женской сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту:
"Очень ждала момента пробежать. Перед этим я долго готовилась, тренировалась, была на сборах. Так хотелось показать себя и выступить".
Самые горячие спортивные баталии прошли на четвертый день в решающей дисциплине - боевое развертывание. В испытании, имитирующем тушение пожара, команда должна собрать все рукава в одну линию с помощью мотопомпы, забрать воду из бака и, попав в мишени, заполнить емкости на финише. Каждый отвечал за свой участок. Главное - быстро и точно выполнить всю комбинацию.
Денис Крюк, судья-информатор чемпионата мира по пожарно-спасательному спорту (Беларусь):
"Миссией пожарно-спасательного спорта является спорт во благо спасения людей. Именно этот спорт популяризирует службу в подразделениях МЧС. Если таким спортом заниматься, ты сможешь справиться с любой чрезвычайной ситуацией".
Обойти всех соперниц смогла белорусская женская сборная, показав близкий к рекорду результат и завоевав титул чемпионов мира в боевом развертывании.