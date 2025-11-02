Норвегия в неофициальном зачете стран, ответственных за разрушение главных принципов олимпийского спорта, вышла на уверенное первое место. Это случилось ровно в тот момент, когда представители этой страны, а именно лыжного спорта, пролоббировали свои меркантильные интересы.

В результате к олимпийскому отбору на Игры-2026 в Италии не были допущены белорусы и россияне, а это лыжные гонки, горнолыжный спорт, сноуборд и фристайл. Что и кто стоит за скандинавским лицемерием в спорте - в авторской рубрике "Неспортивное поведение".

Норвегия и Швеция устроила такую дележку призовых денег, что на них нет управы даже в лице Международного олимпийского комитета. Шведы проявили себя как щенки в ногах норвежских спортивных чиновников и спортсменов, позволяющих себе высказываться о расовом превосходстве. Во все времена это называлось нацизмом, или что-то изменилось?

Натянутая и не искренняя "демократическая" улыбка главы МОК Кирсти Ковентри и желание понравиться всем позволили вырваться на вершину власти бандитам и лжецам, которые особенно повлияли своим действием, а где-то и бездействием на мировой спортивный коллапс.

Мистер Йохан Эллиаш - бизнесмен из Швеции, который руководит Международной федерацией лыжного спорта, а это юрисдикция фристайла. Он является человеком без воли.

Как может руководитель такой важной мировой спортивной структуры не проявить никакого волевого решения в ключевые минуты для развития мирового спорта? Это безволие заметили лыжники Норвегии. Как представители лыжной нации, у которой в крови ощущение превосходства над другими, продавили недопуск белорусов и россиян. У них в "демократической среде" это называют "борьбой за некие идеалы".

Александр Гребнев, председатель Белорусского лыжного союза:

"В любой организации устав - это Конституция. Мы должны следовать строго. Почему какая-то группа стран, которые по непонятным причинам поверили в то, что они лучше других, имеют право указывать другим, что им делать? Это, как минимум, нечестно".

Особенно после отстранения сплясала на костях олимпизма Туве Мо Дюрхауг. Эта мадам до руководства Федерации лыжных видов спорта Норвегии отработала во главе футбольного клуба "Русенборг". За то долгое время команда уверенно утратила статус флагмана.

"Я даже видел заявление госпожи Дюрхауг, которая является главой норвежской Федерации лыжного спорта. Она говорит, что это решение Совета FIS отражает мнение большинства. Во-первых, она не имеет права говорить за большинство, потому что она не является президентом FIS. Дюрхауг - главный зачинщик этого всего мероприятия. Это известный факт. Такого популизма со стороны других стран я не видел", - отметил Александр Гребнев.

Норвежцы ликуют отстранению белорусов и россиян от олимпийского отбора, будто добились своей главной победы в жизни.

"Наша цель - завоевать 35 медалей. Это амбициозная, но вполне выполнимая задача. Мы должны быть немного жадными до медалей, ведь русских не будет. Отсутствие такой сильной сборной действительно меняет расклады", - заявил глава Норвежского олимпийского спортивного центра Торе Эвребе.