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Сегодняшние дети этого не знают - Динара Смольская рассказала, как ковалась ее воля к победе
11 октября олимпийская чемпионка по биатлону - 2018 Динара Смольская принимала участие в открытии первых соревнований в Чаусах, которые проводились на призы ее имени. Там спортсменка в "Актуальном интервью" рассказала, как проходили ее тренировки в детстве.
"Здесь и близко не было асфальта и даже тропиночек. Прямо на этом месте, скорее всего, продолжался яблоневый сад, - сказала биатлонистка, показывая на лыжероллерную трассу биатлонного комплекса. -Здесь вообще ничего не было. И, наверное, от того, что когда-то мы здесь проходили, были хорошие подъемы, было принято решение именно здесь построить стадион, недалеко от города и спортивной школы".
Спортсменка вспомнила, что глубоко в лесу, в нескольких километрах от комплекса, есть небольшое мини-стрельбище. "И там у нас проходил сбор в палатках, куда мы приезжали на дней 10. Тренеры там на всю нашу большую команду готовили завтрак, обед, ужин", - отметила она.
Динара Смольская также добавила: "Мы не знали, что есть какие-то лучшие условия. Для нас это были хорошие условия. Когда дети живут на базах, и их кормят тренеры, готовят даже их жены - это такая тренерская забота. Сейчас, наверное, дети вряд ли об этом могут знать".
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